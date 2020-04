Le patron d'un Centre hospitalier universitaire, testé positif au COVID-19 en Guinée

27 Avril 2020

Conakry, Guinée, 27 avril (Infosplusgabon) - La directrice générale du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Donka qui héberge des centaines de malades du COVID-19, Dr. Fatou Sikhé Camara, a été testée positive dimanche, a-t-elle révélé sur sa page Facebook.

Le résultat de la reprise de mon test au COVID-19, a-t-elle écrit, a été confirmé positif par l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS) ce dimanche.

«La procédure de prise en charge est déjà en cours, et je me soumets entièrement avec foi et courage à toutes les étapes du protocole de prise en charge », a-t-elle indiqué.

La semaine dernière, le directeur de l’ANSS, Dr. Sakoba Kéïta, a été testé positif avant d’être interné au centre médical du camp Alpha Yaya Diallo, le plus grand du pays.

Depuis la découverte du premier cas, le 12 mars dernier, une dizaine de hauts cadres de l'administration ont été testés positifs au coronavirus qui a eu raison du ministre-secrétaire général du gouvernement, Sékou Kourouma, enterré lundi dernier.

La Guinée a franchi dimanche la barre des 1.000 cas confirmés de coronavirus, avec 1.094 cas positifs, dont 225 guéris et 07 décès.

Plus de 800 malades sont encore hospitalisés sur les sites retenus, dont le CHU de Donka, le plus grand avec 700 places, mais qui n’offre plus de possibilité d’accueil.

Le gouvernement a précipité la fin des travaux d’une clinique de la banlieue de la capitale, avec une capacité d’accueil de 200 places qui sera fonctionnelle dans les prochains jours.

Le port du masque ou de la bavette est devenu obligatoire depuis environ dix jours et est scrupuleusement respecté par les populations, sous peine d'une amende de 30.000 francs guinéens (2.000 francs CFA).

