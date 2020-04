La saison des pluies 2020 serait globalement humide dans les pays du Sahel

27 Avril 2020

Niamey, Niger, 27 avril (Infosplusgabon) - La saison des pluies 2020 serait globalement humide, indique un communiqué issu du Forum 2020 sur les Prévisions Saisonnières organisé dimanche par visioconférence par le Centre Régional AGRHYMET du CILSS, et le Centre Africain pour les Applications de la Météorologie au Développement (ACMAD) tous deux basés à Niamey.

Selon les prévisions, note le communiqué, des quantités de pluies supérieures à équivalentes aux moyennes saisonnières 1981-2010 sont attendues sur toute la bande sahélienne. Il est attendu en outre, un démarrage précoce à normal, une fin tardive à normale de la saison, et des écoulements globalement moyens à supérieurs à la moyenne.

Ces prévisions saisonnières 2020 sont basées sur la configuration actuelle et future des Températures de Surfaces des Océans (TSO), les prévisions des grands centres mondiaux, les sorties des modèles statistiques et dynamiques et les connaissances des experts sur les caractéristiques du climat dans la région, explique-t-on.

Aussi, le forum recommande-t-il, face au risque d’inondation, de suivre de près les seuils d’alerte dans les différents sites à haut risque d’inondation ; de renforcer la communication des prévisions saisonnières et la sensibilisation des communautés vulnérables, en impliquant les acteurs étatiques et les différentes plateformes de réduction des risques de catastrophe dans la chaîne de communication et de gestion des crises ; de prévenir l’occupation anarchique des zones inondables, en particulier dans les zones urbaines.

Il recommande également de renforcer la veille et les capacités d’intervention des agences en charge du suivi des inondations, de la réduction des risques de catastrophes et des aides humanitaires ; d’assurer le curage régulier des caniveaux d’assainissement et de faire des exercices de simulation dans le cadre de la préparation des plans de réponses aux inondations.

Relativement aux risques phytosanitaires et d’insécurité alimentaire, les experts du CILSS et de l’ACMAD demandent aux États de renforcer la surveillance vis-à-vis de l’invasion acridienne dans les zones à risque des pays de la ligne de front, et de maintenir la vigilance contre les autres ravageurs des cultures comme la chenille légionnaire.

Face au risque de sécheresse, le forum recommande de diversifier les pratiques agricoles, à travers notamment la promotion de l’irrigation, du maraîchage pour réduire le risque de baisse de production dans les zones exposées et de veiller à une gestion intégrée des ressources en eau pour une meilleure prise en compte des différents usages, notamment les besoins des barrages hydro-électriques et des aménagements hydro-agricoles.

Pour ce qui est du risque de maladies liées à l’eau (choléra, malaria, dengue, bilharziose, diarrhée, etc.), il est fortement recommandé de sensibiliser sur les maladies climato-sensibles, en collaboration avec les services de météorologie, d’hydrologie et de santé, de vacciner les populations et les animaux, d'encourager l’utilisation de moustiquaires et de mettre en place des stocks d’antipaludéens.

Il est aussi recommandé de prévoir des stocks des médicaments dans les zones difficiles d’accès, suite aux inondations, de suivre la qualité de l’eau et mettre en place des produits de traitement et de renforcer les capacités des systèmes nationaux de santé et des plates-formes de réduction de risques de catastrophes.

Enfin et au regard du caractère globalement humide attendu de la saison des pluies, il est recommandé aux agriculteurs, éleveurs, autorités, gestionnaires des ressources en eau et de l’hydro-électricité, Projets, ONG de soutenir le déploiement de techniques d’augmentation de rendements des cultures, à travers l’apport des fertilisants (fumure organique et engrais minéral) et la mise en place de variétés à haut rendement.

