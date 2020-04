Le Sénégal n’envisage pas le dépistage de masse du COVID-19

27 Avril 2020

Dakar, Sénégal, 27 avril (Infosplusgabon) – Le dépistage de masse n’est pas à l’ordre du jour au Sénégal, a déclaré lundi à Dakar, le directeur du Centre des opérations d’urgences sanitaires, le Dr. Abdoulaye Bousso, indiquant que le pays connaît une phase ascendante du coronavirus (COVID-19).

«Nous allons continuer à dépister les personnes présentant des symptômes de la maladie et leur entourage», a-t-il dit au cours du point de presse quotidien du ministère de la Santé et de l’Action sociale sur l’évolution de la pandémie.

Selon lui, depuis la date de l’apparition de la maladie au Sénégal, le 2 mars dernier, 11.302 tests de laboratoire ont été réalisés dont 10.300 par l’Institut Pasteur de Dakar.

Il a indiqué que l’âge moyen des patients est de 34,84, tandis que celui des neuf personnes décédées de la maladie est de 69 ans.

Le Dr. Bousso a regretté le manque de respect «strict» des mesures d’hygiène individuelles et collectives, notamment la distanciation sociale et le port de masque.

Le Sénégal a enregistré ce lundi, 64 nouveaux cas issus de 677 tests, ce qui porte à 736, le nombre de patients recensés dans le pays depuis le 2 mars, dont neuf décès et une évacuation.

Les nouveaux cas sont composés de 50 contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale et de 14 cas de transmission communautaire dont six sont apparus à Touba, une ville située dans le Centre du pays, qui est devenue le foyer des cas communautaires.

Actuellement 442 patients sont sous traitement dans les différentes structures du pays dont un cas grave tandis que 284 patients ont été guéris depuis le début de la pandémie.

