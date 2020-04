148 Nigériens refoulés et/ou retournés du Nigéria confinés à Dan Issa (Niger)

27 Avril 2020

Maradi, Niger, 27 avril (Infosplusgabon) – 148 Nigériens refoulés et/ou retournés du Nigeria sont confinés à Dan Issa (Niger) avant de les autoriser à regagner leurs lieux de résidence (Maradi, Tahoua ou Zinder), rapporte l’Agence nigérienne de presse (ANP).

Selon l’agence, le gouverneur de la Région de Maradi, également président du Comité régional de lutte contre le COVID 19, Zakari Oumarou, s’est rendu dimanche sur le site de confinement de Dan Issa (Département de Madarounfa) où plus d’une centaine de Nigériens refoulés et/ou retournés du Nigéria sont internés.

Il s’agissait, pour lui, de constater de visu les conditions dans lesquelles ces Nigériens sont traités et pris en charge, avant de les autoriser à regagner leurs lieux de résidence (Maradi, Tahoua ou Zinder). Dan Issa a enregistré plusieurs flux de ces retournés dont la première vague composée de femmes, d'enfants et d'adultes (103 personnes), est arrivée le 22 avril 2020.

Ce site abrite, à cette date, 148 Nigériens venus des États de Kano, Katsina, Lagos, etc. Selon le directeur régional de la Santé publique de Maradi, Rabiou Daré, un groupe de 48 talibés a été remis à la direction régionale de la Protection de l’enfant pour leur acheminement dans la région de Tahoua.

Dans le contexte de cette pandémie, le Comité régional a décidé qu’ils ne doivent pas regagner leur région d’origine sans être confinés en vue de protéger ou de stopper la propagation du COVID 19. « Les Etats de leur provenance (Kano, Katsina, Lagos) sont des Etats dans lesquels le coronavirus s’est largement répandu".

Conformément aux instructions données par les autorités de notre pays, on doit les confiner durant un délai légal de 14 jours », a expliqué M. Rabiou Daré. En termes de dispositions prises, toutes les personnes confinées ont été dotées de bavettes, prises en charge et nourries. Leur température est relevée matin et soir. Les forces de défense et de sécurité de Dan Issa assurent la sécurité du site pour éviter toute fuite ou toute infiltration.

Le gouverneur de la Région de Maradi s’est réjoui des dispositions sanitaires promptement prises pour le confinement de tous ces gens. Pour lui, cette étape est très importante puisque ces retournés viennent des différents Etats où des cas de COVID 19 ont été détectés.

Il a rappelé aux confinés les raisons de leur confinement. Toutefois, il leur a demandé de patienter, le temps de respecter les délais normaux d’un confinement.

« Personne parmi vous n’a l’assurance qu’il n’est pas porteur du virus. Votre confinement vous permettra d’éviter une probable contamination de la population ou de vos proches. D’ici peu, si vous êtes bien portants, vous regagnerez vos régions respectives », les a-t-il rassurés.

FIN/ INFOSPLUSGABON/BGV/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon