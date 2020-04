L'ancien international Cheikh Fanta Mady Diallo nommé coordinateur général du Stade malien de Bamako

27 Avril 2020

Bamako, Mali, 27 avril (Infosplusgabon) - L'ancien footballeur international malien des années 1970, Cheick Fanta Mady Diallo, vient d'être nommé coordinateur général du Stade malien de Bamako dont il a défendu les couleurs pendant plusieurs années, a-t-on appris lundi auprès du club considéré comme le plus populaire au Mali.

La décision de sa nomination a été officialisée jeudi 16 avril par le comité des sages du club mis en place à cet effet.

Selon la même source, sa mission est d'assurer l’intérim du président du club, l'ancien ministre malien de la Jeunesse et des Sports et ancien ambassadeur, Me Boubacar Karamoko Coulibaly, dont le mandat est arrivé à terme samedi 4 avril dernier, après 3 ans de gestion.

Dans la lettre de nomination de M. Diallo, Abdoul Karim Diop, président du comité des sages du Stade malien, a indiqué que l'intéressé exercera cette fonction de coordinateur général à la tête de toutes les sections et disciplines sportives confondues pratiquées au sein du Stade malien jusqu’à l’élection d’un nouveau président, prévue pour la levée des mesures restrictives imposées par l’Etat en raison du Coronavirus.

Ancien joueur et ancien directeur sportif du Stade malien, Cheick Fanta Mady Diallo a également été sélectionneur-adjoint de l'équipe nationale du Mali, aux côtés du Français Alain Giresse.

