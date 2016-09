Gabon : Cédant à la pression internationale, Ali Bongo annonce recomptage des voix pour la présidentielle ( New York Times)

20 Septembre 2016

Gabon-Politique-Période Post-électorale

LIBREVILLE, 20 septembre (Infosplusgabon) - Lundi, selon le New York Times, à la suite d'intenses pressions internationales des États-Unis, de l’Union Européenne et de l'Union Africaine, le président Ali Bongo a concédé qu'un recomptage des voix aura bel et bien lieu pour les élections présidentielles du 27 août au Gabon.

Dans une annonce très attendue dans le New York Times, l'ambassadeur du président Ali Bongo aux États-Unis, Michael Moussa-Adamo, a confirmé que, « Un recomptage des voix sera complétée par la Cour constitutionnelle et le gagnant sera confirmé. » L'annonce est venue en réponse à la requête formelle à la Cour constitutionnelle par le Dr. Jean Ping qui, selon le décompte observé le jour du scrutin, a battu le président Ali Bongo au vote du 27 août par une marge substantielle.

Par ailleurs, l'Ambassadeur Moussa-Adamo a noté que "plus de 1.200 observateurs internationaux de l'Union Européenne, de l'Union Africaine, de l’N.D.I. et d'autres experts électoraux » étaient présents lors des élections où le président Ali Bongo a réclamé un taux de participation de «99,9% » dans sa province natale (Haut-Ogooué) et «95%» des voix en sa faveur. Selon les observateurs de l'UE, «une analyse portant sur le nombre de non-votants et des bulletins blancs et nuls révèle une évidente anomalie dans les résultats finaux du Haut-Ogooué.»

Dans la déclaration, l'Ambassadeur Moussa-Adamo n'a pas précisé la date exacte à laquelle les décomptes du recomptage seront rendus publics pour la vérification par des observateurs indépendants.

La déclaration complète sur le recomptage est disponible sur le site Web du New York Times :

http://www.nytimes.com/2016/ 09/19/opinion/presidential- elections-in-gabon.html?_r=1

