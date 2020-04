Des médecins cubains aux côtés de l'Afrique du Sud pour lutter contre le coronavirus

27 Avril 2020

Le Cap, Afrique du Sud, 27 avril (Infosplusgabon) - Plus de 200 professionnels de santé cubains sont arrivés dimanche nuit en Afrique du Sud pour aider ce pays à lutter contre le nouveau coronavirus qui a infecté plus de 4500 personnes, malgré un confinement national strict.

Il s'agit de médecins, d'épidémiologistes, de biologistes, de spécialistes en technologie médicale, en biotechnologie et d'autres spécialistes, a indiqué l'ambassade dans un communiqué.

“Le gouvernement de Cuba a décidé de soutenir les grands efforts consentis par l'Afrique du Sud pour contenir et arrêter la propagation du coronavirus", a déclaré l'ambassadeur cubain, Rodolfo Benítez Verson.

Ils seront déployés dans différentes provinces du pays, conformément aux plans stratégiques élaborés par le ministère de la Santé.

Le déploiement de ces experts aidera à faire baisser la courbe très rapidement.

Cuba a déjà déployé des milliers de professionnels de santé dans 21 pays du globe pour leur prêter main forte dans la lutte contre le COVID-19.

On rappelle que Cuba a joué un rôle clé dans la lutte contre l'apartheid et les défunts présidents, Fidel Castro et Nelson Mandela, étaient des amis intimes.

L'Afrique du Sud célèbre ce lundi le 26ème anniversaire de l'investiture de M. Mandela comme premier président démocratiquement élu de la nation arc-en-ciel.

