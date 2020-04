Le Bénin a déjà reçu près de 2 milliards FCFA de dons financiers contre le COVID 19

27 Avril 2020

Cotonou, Bénin, 27 avril (Infosplusgabon) - Le Bénin a déjà reçu plus d’1, 6 milliards FCFA de dons financiers et des milliers de matériels et équipements médicaux, selon le compte rendu publié sur le site du gouvernement.

« A la date du jeudi 23 avril 2020, plus de 1,6 milliard de FCFA en dons financiers et des milliers de matériels et équipements médicaux sont déjà reçus », selon le communiqué qui indique que dans le cadre de la riposte contre le Covid-19 au Bénin, des personnes morales et physiques manifestent de plus en plus un fort élan de solidarité à travers des apports financiers et des dons en équipements ou intrants médicaux à l’endroit du gouvernement.

Tout en exprimant sa profonde gratitude à tous les donateurs qui ont volontairement décidé de soutenir l'action publique engagée dans l'intérêt supérieur du peuple béninois, le gouvernement invite les Béninois à s’investir davantage dans la riposte contre le Covid-19 au Bénin.

Le Bénin, rappelle-t-on, a confirmé le 16 mars dernier, son premier cas d’infection au COVID-19, un Burkinabè de 49 ans qui avait auparavant séjourné en Belgique et dans son pays.

Le pays compte actuellement 54 cas, dont 26 sous traitement, 27 guéris et un décès.

En vue de limiter la propagation du coronavirus, le gouvernement a décidé de procéder au dépistage systématique de toutes les personnes en quarantaine ou en auto-isolement.

De même, un cordon sanitaire a été érigé autour des communes à risques qui, de huit au départ, sont passées à 15. Le port de masque est rendu obligatoire et les écoles et lieux de culte ont également vu leur délai de fermeture prorogé jusqu’au 10 mai.

