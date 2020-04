Coronavirus : Selon l'OMS, il n'existe aucune preuve que les patients guéris ne peuvent pas être réinfectés

27 Avril 2020

Genève, Suisse, 27 avril (Infosplusgabon) - L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a indiqué qu'il n'y avait actuellement aucune preuve que les personnes qui se sont remises du COVID-19 et qui ont des anticorps soient protégées contre une seconde infection.

Dans une note scientifique publiée vendredi, l'agence de santé des Nations unies a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve qu'une infection unique puisse conduire à l'immunité, et que "les tests de laboratoire qui détectent les anticorps du SRAS-CoV-2 [le virus qui provoque le COVID-19] chez les personnes... doivent être validés pour déterminer leur exactitude et leur fiabilité".

"Certains gouvernements ont suggéré que la détection des anticorps au CoV-2 du SRAS, le virus qui cause le COVID-19, pourrait servir de base à un "passeport d'immunité" ou à un "certificat sans risque" qui permettrait aux individus de voyager ou de retourner au travail en supposant qu'ils sont protégés contre une réinfection", a déclaré l'OMS, ajoutant : "Il n'y a actuellement aucune preuve que les personnes qui se sont remises du COVID-19 et qui ont des anticorps sont protégées contre une seconde infection".

Dans le cadre de ses orientations sur l'ajustement des mesures de santé publique et des mesures sociales pour la prochaine phase de la réponse au COVID-19, l'OMS a souligné qu'elle continuait d'examiner les données sur les réponses anticorps à l'infection par le COVID-2 du SRAS.

Ces nouvelles orientations interviennent alors que les médias rapportent que certains pays ont annoncé leur intention de délivrer des "cartes d'immunité" qui permettraient aux personnes de voyager individuellement, en partant du principe qu'une personne infectée par le coronavirus ne pourrait pas être infectée une seconde fois.

Alors que la plupart des études pertinentes montrent que les personnes qui se sont remises de l'infection ont des anticorps contre le virus, l'OMS a noté qu'à la date de jeudi, "aucune étude n'avait évalué si la présence d'anticorps contre le CoV-2 du SRAS conférait une immunité contre une infection ultérieure par ce virus chez l'homme".

À ce stade de la pandémie, il n'y a pas suffisamment de preuves de l'efficacité de l'immunité à médiation par les anticorps pour garantir l'exactitude d'un "passeport d'immunité" ou d'un "certificat d'absence de risque"", a averti l'OMS.

L'OMS a déclaré : "Les personnes qui supposent qu'elles sont immunisées contre une seconde infection parce qu'elles ont reçu un résultat de test positif peuvent ignorer les conseils de santé publique. L'utilisation de tels certificats peut donc augmenter les risques de transmission continue".

L'agence a ensuite précisé, dans un tweet, qu'elle s'attend à ce que la plupart des personnes infectées par le COVID-19 développent une réponse anticorps qui leur assurera un certain niveau de protection.

"Ce que nous ne savons pas encore, c'est le niveau de protection ou sa durée. Nous travaillons avec des scientifiques du monde entier pour mieux comprendre la réponse de l'organisme à l'infection par le COVID-19".

Les nouvelles directives de l'agence de santé des Nations unies arrivent suite à la réunion vendredi des dirigeants mondiaux, des scientifiques, des humanitaires et des partenaires du secteur privé dans le cadre d'une "collaboration historique" pour rendre accessibles aux gens du monde entier de nouveaux outils et médicaments pour diagnostiquer et traiter le COVID-19.

Le lancement virtuel de l'accélérateur d'accès aux outils du COVID-19 (ACT), a vu la participation de tous les coins de la planète pour stimuler l'engagement et le soutien à la production de diagnostics, de thérapies et de vaccins pour sauver des vies d'un ennemi sans précédent.

"Un monde sans COVID-19 nécessite l'effort de santé publique le plus massif de l'histoire mondiale", a déclaré le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, depuis New York.

"Les données doivent être partagées, les capacités de production préparées, les ressources mobilisées, les communautés engagées et la politique mise de côté. Je sais que nous pouvons y parvenir. Je sais que nous pouvons faire passer les gens en premier".

Le COVID-19 est apparu pour la première fois à Wuhan, en Chine, à la fin du mois de décembre 2019 et a été déclaré pandémie mondiale trois mois plus tard. Jusqu'à présent, il y a eu plus de 2,6 millions de cas dans le monde et près de 182.000 décès, selon l'OMS.

La crise sanitaire a également touché tous les domaines, de l'économie mondiale à l'éducation, l'emploi et les voyages.

L'agence travaille depuis janvier avec des milliers de chercheurs dans le monde entier pour accélérer et suivre le développement d'un vaccin contre la maladie.

L'OMS a également mis au point des diagnostics qui sont utilisés par plusieurs pays et coordonne actuellement un essai clinique "solidaire" de quatre produits thérapeutiques pour traiter le virus.

"Le monde a besoin de ces outils, et de manière urgente", a déclaré le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, l'un des co-organisateurs de la réunion de vendredi.

