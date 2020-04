Importante baisse de la consommation des produits pétroliers en Tunisie à cause du confinement

26 Avril 2020

Tunis, Tunisie, 26 avril (Infosplusgabon) - La consommation des produits pétroliers en Tunisie a enregistré une baisse de 21% au cours du mois de mars 2020 en comparaison au même mois de l'année dernière à cause du confinement sanitaire général qui a bloqué l'activité économique et le déplacement des personnes, a fait savoir l'Observatoire national tunisien de l'énergie et des mines.

Durant la période allant du 22 au 31 mars (la première semaine du confinement sanitaire), la plupart des produits pétroliers ont enregistré une baisse "dramatique", a précisé l'Observatoire, indiquant que la consommation de l'essence a enregistré une baisse de 74% et le gasoil de 56%, alors que la consommation du kérosène aviation a été quasi-inexistante suite à la fermeture de l'espace aérien, a précisé l'Observatoire.

La consommation du gaz naturel a baissé de 9%, a encore indiqué l'Observatoire, relevant que la quantité du gaz algérien à destination de l'Italie via la Tunisie a été affectée par la baisse de la demande en Europe.

Le ministère de l'Énergie a indiqué que la Tunisie envisageait d'augmenter sa production du pétrole brut afin de couvrir ses besoins et d'arrêter, ne serait serait-ce que quelques temps, l'importation sur fond d'une importante baisse de la demande notée actuellement.

Selon le ministère, la production quotidienne du pétrole brut a augmenté atteignant, le 23 avril dernier, 39.692 barils, soit une hausse de 4.000 barils/jour en comparaison avec le mois de février dernier.

FIN/ INFOSPLUSGABON/ASD/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon