Un bateau avec 300 conteneurs quitte Sfax en Tunisie pour Tripoli en Libye

26 Avril 2020

Tunis, Tunisie, 26 avril (Infosplusgabon) - Un bateau transportant environ 300 conteneurs a quitté samedi le port de Sfax, au sud de la Tunisie, à destination du port de Tripoli en Libye, a annoncé le ministère tunisien du Transport et de la Logistique.

Le bateau, qui va effectuer le trajet en 24 heures, sera de retour à Sfax le 4 mai, a précisé le ministère dans un communiqué publié sur sa page officielle.

Cette liaison entre dans le cadre du rétablissement de la ligne maritime entre Sfax et Tripoli afin de sécuriser le transport des marchandises entre la Tunisie et la Libye et de renforcer les activités économiques entre les deux pays, a ajouté la même source.

Le ministère a affirmé sa détermination et son désir d'intensifier les échanges commerciaux avec la Libye à travers le port de Sfax, soulignant les aspects positifs du transport maritime qui permet de transporter d'importantes quantités de marchandises tout en contribuant à rendre plus fluide la circulation routière notamment avec les mesures de contrôle sévères prises au niveau des passages frontaliers.

