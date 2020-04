Togo : Agbéyomé Kodjo placé sous contrôle judiciaire suite à un conflit post-électoral

26 Avril 2020

Lomé, Togo, 26 avril (Infosplusgabon) - L’ancien Premier ministre, Gabriel Messan Agbéyomé Kodjo, en conflit post-électoral avec le Président Faure Essozimna Gnassingbé, a été placé sous contrôle judiciaire vendredi soir après son arrestation manu militari mardi par des éléments du Service central de recherche et d’investigation criminelle (SCRIC) de la gendarmerie, a-t-on noté samedi à Lomé.

Il est sous cette astreinte avec les membres de la Dynamique Kpodro qui supportent son action : Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson (SG de la CDPA), son porte-parole ; Fulbert Atisso (président du jeune parti Le Togo autrement), son directeur de campagne, également entendus par la gendarmerie et la justice.

Il est inculpé pour « troubles aggravés à l’ordre public, de diffusion de fausses nouvelles, de dénonciations calomnieuses et d’atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat ».

La Justice lui reproche de s’être autoproclamé président contre l’avis des institutions compétentes en la matière et d’avoir nommé un Premier ministre, de s’être adressé aux forces armées et de défense en usurpant le titre du chef de l’Etat, d’avoir créé un site web officiel du gouvernement, etc.

L’affaire, qui a démarré peu avant les résultats de la présidentielle du 22 février dernier plébiscitant Faure Gnassingbé vainqueur avec 70,78% et Agbéyomé Kodjo, 2ème avec 19,45%, suit désormais son cours en justice.

L’ex-PM, rappelle-t-on, refuse de reconnaître la victoire du président sortant, s’est autoproclamé président et a procédé à la nomination d’un Premier ministre.

Plusieurs fois convoqué pour être entendu, il a refusé de s’y rendre jusqu’à son arrestation par une escouade de gendarmes mardi.

Plusieurs leaders de partis politiques, d’organisations de la société civile ainsi que des religieux ont exigé sa libération pure et simple.

