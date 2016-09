Burkina Faso : les journalistes victimes des putschistes réclament justice et réparation

16 Septembre 2016

LIBREVILLE, 16 septembre (Infosplusgabon) - Les nombreux journalistes et leurs organes de presse, victimes des putschistes du 16 septembre 2015 au Burkina Faso, ont exigé justice et réparation, à l’occasion du premier anniversaire de ce coup d’état.

Dans une déclaration commune, l’Association des journalistes du Burkina Faso et le Syndicat autonome des travailleurs de l’information et de la culture ont indiqué que dès les premières heures du coup d’état, des travailleurs des médias ont été passés à tabac et leurs matériels de travail détruits.

Aussi, des locaux abritant des organes de presse ont-ils purement été saccagés. Durant la période du coup d’état, les journalistes ont vécu sous une chape de plomb des putschistes mais n’ont jamais baissé les bras. Bien au contraire, poursuit la déclaration.

Le texte ajoute que pendant cette période critique de l’histoire du Burkina Faso, les journalistes ont lutté pour la restauration des institutions démocratiques et républicaines aux côtés des forces progressistes du pays et surtout de celles qui ont opposé une farouche résistance aux putschistes.

Malheureusement, regrettent les organisations professionnelles des médias, une année après, "nous assistons à des pressions multiples et multiformes sur la justice et les médias aux fins de museler les voix des sans-voix, de soustraire certaines personnalités de la justice et d’instaurer le culte de la personnalité".

"Il est donc impérieux de sauvegarder les acquis de l’insurrection populaire et de la résistance héroïque des Burkinabé face à l’oppression", préviennent-elles.

Pour les journalistes, la commémoration de cet anniversaire évoque le grave péril qui a plané sur les libertés et la démocratie et singulièrement sur la liberté de presse et d’expression. Ils l’ont défendue au péril de leurs vies et de leurs appareils et matériels de travail. (Source Pana).

