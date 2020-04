Un projet de résolution franco-tunisien pour soutenir la « trêve mondiale » pour lutter contre le covid-19

25 Avril 2020

Paris, France, 25 avril (Infosplusgabon) – La France et la Tunisie travaillent ensemble sur un projet de résolution au Conseil de sécurité pour soutenir l’appel à une trêve mondiale et à une pause humanitaire permettant de mieux se concentrer dans la lutte contre la pandémie de covid-19, a-t-on appris, samedi, de source officielle.

« Dans le cadre des efforts globaux pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et renforcer la réponse à cette crise, notamment dans les zones les plus vulnérables, la France a proposé l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité appelant, notamment à une trêve mondiale et à une pause humanitaire. Nous voulons ainsi soutenir l'appel à la trêve lancé le 23 mars dernier par le Secrétaire général des Nations Unies et les efforts de ses Envoyés spéciaux qui cherchent à le traduire concrètement à travers le monde. Avec la Tunisie, nous avons présenté un projet de résolution visant à mettre en œuvre cet appel », a déclaré, vendredi, Agnès von der Mühll, porte-parole du ministère des Affaires étrangères français.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères français a ajouté que les négociations se poursuivent notamment entre membres permanents du Conseil de sécurité, pour fixer les paramètres fondamentaux de cette trêve qui serait inédite et définir une réponse globale et unie à la pandémie.

« Nous poursuivrons nos efforts dans les jours à venir, mais nous avons constaté en particulier que les cinq membres permanents du Conseil de sécurité étaient déterminés à travailler ensemble et à assumer pleinement leurs responsabilités », a souligné la diplomate française.

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, rappelle-t-on, a lancé, le 23 mars dernier, un appel en faveur d'un cessez-le-feu partout dans le monde pour permettre aux Etats de se consacrer à la lutte contre la pandémie du coronavirus.

« L’heure est venue de laisser les conflits armés derrière nous pour concentrer nos efforts sur le véritable combat de nos vies. N’oublions pas que dans les pays ravagés par la guerre, les systèmes de santé se sont effondrés. Les professionnels de santé, qui étaient déjà peu nombreux, ont souvent été pris pour cibles. Les réfugiés et toutes les personnes déplacées par des conflits violents sont doublement vulnérables », a déclaré Antonio Guterres.

« Mettons un terme au fléau de la guerre et luttons contre la maladie qui ravage notre monde. Cela commence par l’arrêt des combats. Partout. Tout de suite. C’est ce dont nous tous, membres de la famille humaine, avons besoin. Aujourd’hui plus que jamais », a martelé le chef de l’ONU lors d'une visioconférence tenue le 23 mars dernier.

