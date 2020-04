Les 9èmes Jeux de la Francophonie en voie d’être reportés à 2022

25 Avril 2020

Dakar, Sénégal, 25 avril (Infosplusgabon) - Les 9èmes Jeux de la Francophonie prévus en juillet et août 2021 à Kinshasa, en RD Congo, ne devraient pas se tenir à la date retenue. Simplement, parce que du fait de la pandémie du coronavirus, beaucoup d’évènements internationaux culturels et sportifs ont été reportés.

Il en a été ainsi des Jeux olympiques de Tokyo qui devaient se tenir cet été, mais qui ont été décalés d’un an, et auront lieu du 23 juillet au 8 août 2021. Or, c’est sensiblement à cette date qu’étaient programmés les 9èmes Jeux de la Francophonie (23 juillet – 1er août, 2021).

Face à cette nouvelle donne, le ministre d’Etat congolais, ministre de la Coopération, de l’Intégration régionale et de la Francophonie, Pépin Guillaume Manjolo a demandé le report de la manifestation, à l’été 2022, après avoir consulté le président de la RDC, Félix Tshisekedi.

Il appartiendra finalement au Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) de fixer la nouvelle date de tenue de ces Jeux de Kinshasa, après recommandation de son comité d’orientation et consultation du Conseil permanent de la Francophonie.

On rappelle que c’est Victoria, au Canada Nouveau-Brunswick qui devait initialement abriter cette édition avant de se désister il y a quelques mois.

Un appel à candidature avait ainsi été lancé pour lui trouver un remplaçant, mais pour 2021. Or, du fait de la pandémie du Coronavirus, ce rendez-vous culturel et sportif ne devrait pas se tenir avant l’été 2022.

