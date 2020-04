Mozambique : La situation humanitaire se dégrade un an après le passage du Cyclone Kenneth qui avait ravagé certaines parties du pays, d'après OCHA

25 Avril 2020

Maputo, Mozambique, 25 avril (Infosplusgabon) - Un an après le passage du Cyclone tropical Kenneth qui avait ravagé la province de Cabo Delgado au Mozambique, le 25 avril 2019, plus de 390.000 personnes impactées ont reçu une assistance vitale, tels que de la nourriture, de l'eau potable, et un abri.

Cependant, la situation humanitaire dans la région a connu une détérioration au cours des derniers mois, a déclaré, ce samedi, le bureau des Nations Unies pour la Coordination et les affaires humanitaires (OCHA).

Lors d'une mise à jour de la situation dans le pays, OCHA a indiqué que les inondations du mois de décembre 2019 et du mois de janvier 2020 ont fait déplacer des milliers de personnes et endommagé des infrastructures essentielles, exacerbant ainsi les besoins de plus de 200.000 personnes qui vivent toujours dans des maisons endommagées ou détruites et quelque 6600 autres personnes toujours logées dans des tentes.

Au mois de février 2020, une épidémie de choléra avait été déclarée à Ibo, à Macomia et dans les districts de Mocimboa da Praia, et la province vient également d'enregistrer des cas de COVID-19.

"Tout ceci se déroule dans un contexte d'insécurité à Cabo Delgado, qui a affecté au moins environ 162.000 personnes et causé des déplacements, y compris dans les régions qui continuent toujours de lutter contre les effets du Cyclone Kenneth", a rapporté OCHA.

Selon le rapport de OCHA, le Fonds central de riposte d'urgence des Nations Unies (CERF), qui avait très tôt alloué un montant de 10 millions de dollars américains dans le plan de riposte contre le Cyclone Kenneth, vient d'octroyer à nouveau un montant supplémentaire de 7 millions de dollars américains pour satisfaire les besoins croissants au niveau de la province de Cabo Delgado, et ceci au mois d'avril 2020.

