Kenya : Les autorités prolongent le couvre-feu et le confinement pour une période supplémentaire de 21 jours

25 Avril 2020

Nairobi, Kenya, 25 avril (Infosplusgabon) - Les autorités kényanes ont prolongé, ce samedi, le couvre-feu en cours et le confinement pour une période supplémentaire de 21 jours dans le but d'endiguer la propagation de la pandémie mortelle du COVID-19.

En s'adressant à la nation, le président Uhuru Kenyatta a informé que son gouvernement allait prolonger le couvre-feu décrété du crépuscule jusqu'à l'aube et le confinement au niveau des quatre comtés les plus touchés par la pandémie, à savoir la région métropolitaine de Nairobi, Marsabit, Kilifi, Kwale et Mombassa.

Les villes de Mombasa, Kilifi et Kwale se situent sur le long de la Côte de l'Océan indien, tandis que Mandera qui se trouve au Nord-Est du Kenya, se situe à cheval entre la frontière de l'Ethiopie et de la Somalie.

La capitale kényane, Nairobi, se situe, quant à elle, dans la partie centrale du Kenya.

Le gouvernement kényan, rappele-t-on, a imposé des mesures de confinement dans ces quatre comtés, interdisant les entrées et les sorties au niveau de ces localités.

Dans la ville de Mandera, le président Kenyatta a informé que son gouvernement y a mis en place des mesures drastiques pour lutter contre le COVID-19, et ceci en raison du statut de ville frontalière de la localité.

De tous les 47 comtés que compte le Kenya, Nairobi est celui qui enregistre le nombre de cas le plus élevé lié au COVID-19.

Le chef de l'exécutif kényan a ainsi lancé un appel aux Kényans pour qu'ils continuent d'observer les mesures de distanciation sociale, le lavage régulier des mains et d'autres mesures mises en place par le gouvernement kényan pour lutter contre la pandémie.

Le Kenya compte, à ce jour, 336 cas confirmés de COVID-19, dont 14 morts, 228 cas actifs et 94 guérissons.

FIN/ INFOSPLUSGABON/ASD/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon