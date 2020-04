Ouverture lundi prochain de la campagne pour les élections générales du 20 mai au Burundi

25 Avril 2020

Bujumbura, Burundi, 25 avril (Infosplusgabon) - La campagne pour les élections générales du 20 mai prochain s'ouvre le 27 avril pour prendre fin le 17 mai, selon le décret publié ce samedi.

Les élections générales, maintenues en dépit des menaces du coronavirus, vont porter sur la présidentielle, les législatives et les municipales et mettront aux prises une dizaine de partis politiques, deux coalitions et 18 indépendants dont les candidatures ont été entérinés par la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

FIN/ INFOSPLUSGABON/ASD/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon