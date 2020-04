La presse rwandaise souligne les nouvelles tendances du COVID-19 et les abus contre des enfants durant le confinement

25 Avril 2020

Kigali, Rwanda, 25 avril (Infosplusgabon) - La presse rwandaise est inondée cette semaine d'articles et de commentaires sur les nouveaux cas de coronavirus enregistrés et qui ont été attribués aux déplacements transfrontaliers des camionneurs.

Le quotidien semi-privé 'KT Press' de langue anglaise, rapporte que les camionneurs transfrontaliers, en particulier ceux venant de Tanzanie et du Kenya, ont été cités comme étant la dernière menace parmi les importateurs du virus mortel dans les pays voisins.

Alors que le Rwanda a fermé ses frontières en début mars pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus, les camions et les avions transportant des marchandises sont autorisés à entrer dans le pays, mais l'inquiétude est de plus en plus grande dans la région où les camionneurs sont le point de mire.

Le Rwanda compte 176 cas positifs au coronavirus.

La Tanzanie et le Kenya, les principaux pays d'où le Rwanda importe ses marchandises, n'ont pas encore mis en place un confinement total, malgré la hausse du nombre de cas de coronavirus.

Le Kenya dénombre actuellement 336 cas, alors que la Tanzanie en compte 284.

Dans un autre article, le quotidien de langue anglaise, The New Times, rapporte que le gouvernement rwandais a finalement autorisé le dédouanement de toutes les marchandises stockées dans les entrepôts en raison du confinement imposé pour contenir la propagation du coronavirus.

Sous le titre, "Le gouvernement d'accord pour le dédouanement des marchandises stockées dans les entrepôts à cause du confinement", le journal indique que cette mesure n'est pas limitée à l'une des plus importantes firmes logistiques du pays qui gère une part importante des importations et exportations du Rwanda.

"Les frais d'entreposage normaux selon le tarif en vigueur seront appliqués à partir du 19 mai 2020", a déclaré au journal, l'entreprise de logistique qui gère une portion importante du fret au Rwanda.

Outre les nouveaux cas confirmés de coronavirus et les guérisons, un quotidien privé indépendant, 'The Chronicles' révèle une autre face cachée du confinement. Depuis que le gouvernement a ordonné le confinement total le 21 mars, les autorités ont reçu des dizaines d'informations faisant état de maltraitance d'enfants.

Le journal cite des informations du ministère de la Promotion du genre et de la famille, qui indiquent que jusqu'ici 24 enfants ont été abusés sexuellement et cinq autres victimes de coups et blessures ayant entraîné des dommages corporels.

Compte tenu du fait que les parents préfèrent se taire quand leurs enfants sont victimes d'abus surtout durant le confinement, ou que certains négocient avec les violeurs, le nombre de cas d'agressions sexuelles sur des enfants dont dispose le gouvernement est généralement faible, fait remarquer le journal.

