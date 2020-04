Cinq blessés dont quatre Nigériens dans des bombardements contre des quartiers à Tripoli

25 Avril 2020

Tripoli, Libye, 25 avril (Infosplusgabon) - Quatre ressortissants nigériens et un citoyen libyen ont été blessés lors de la chute d'obus dans les quartiers de Aïn Zara et al-Sbia, respectivement au sud et au sud-est de Tripoli, a annoncé une source médicale.

On rappelle que la ville de Tripoli est en proie à une escalade militaire marquée par une intensification des affrontements armés, de tirs d'obus et missiles Grads ainsi que les frappes de drones. Une tension qui s'est étendue à d'autres régions de la Libye qui a entamé vendredi le Ramadan, le mois de jeûne des musulmans.

Le Centre de médecine et de soutien sur le terrain a annoncé samedi que quatre personnes ont été blessées à la suite du bombardement de la zone d'Aïn Zara, tandis qu'une cinquième personne a été blessée à la suite de la chute d'un obus à d'al-Sbia.

"Le service de terrain du Centre hospitalo-universitaire de Tripoli, relevant du Centre de médecine de soutien sur le terrain, a admis quatre travailleurs blessés parmi la main-d'œuvre expatriée du Niger, à la suite de bombardements aveugles dans la région d'Aïn Zara", a indiqué la même source.

Le Centre a ajouté par ailleurs, que "l'hôpital a également admis le citoyen libyen Mohamed Anwar al-Bheiri, qui a été blessé au cou à la suite de la chute d'un obus tiré au hasard dans le quartier d'al-Sbia derrière la prison d'al-Jadida", précisant qu'"il a été transféré par la suite à la clinique de Kaddour pour une opération d'urgence".

Au niveau des actions militaires, l'opération "Volcan de la colère" relevant du Gouvernement d'union nationale a annoncé vendredi que "des maisons de citoyens situées à proximité de l'aéroport de Maitigua ont été bombardées avec des roquettes Grad vendredi matin", accusant les forces de Haftar d'avoir mené l'attaque.

La même source a annoncé, d'un autre côté, que les avions de chasse des forces du Gouvernement d'union nationale ont détruit un camion de munitions au nord de Beni Walid (180 km sud-ouest de Tripoli) appartenant à l'armée dirigée par le maréchal Khalifa Haftar.

"L'armée de l'air a effectué quatre frappes à proximité de la base aérienne d'Al-Wattia (ouest)", a ajouté vendredi soir le colonel Mohamed Ganounou, porte-parole des forces gouvernementales.

Le colonel Ganounou a déclaré dans un communiqué publié sur la page d'opération "Volcan de la colère" que les frappes ont visé aussi des véhicules appartenant aux forces de Haftar.

Pour sa part, le porte-parole des forces de l'armée nationale libyenne, le général de division Ahmed al-Mesmari, a accusé les troupes du Gouvernement d'union nationale d'avoir mené une frappe de missiles sur la ville de Tarhouna (sud de Tripoli).

Il a expliqué dans un communiqué que "plus de 20 missiles ont été tirés lors du bombardement, ayant tous atterri dans des maisons et des zones civiles", notant que "les dégâts ont été documentés".

Dans son communiqué il a demandé à "la Mission des Nations unies en Libye de s'acquitter de ses fonctions et de condamner les vrais terroristes", notant que "la réponse des forces armées est prête et inévitable".

Cette tension se poursuit en dépit des multiples appels à une trêve humanitaire à l'occasion du mois de Ramadan, ainsi que pour donner l'opportunité à la réussite de la lutte contre la pandémie du coronavirus en Libye qui compte 61 cas d'infection, 18 cas de guérison et 2 décès.

FIN/INFOSPLUSGABON/ASD/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon