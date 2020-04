69 nouveaux cas confirmés de coronavirus et 14 guérisons enregistrés samedi au Sénégal

25 Avril 2020

Dakar, Sénégal, 25 avril (Infosplusgabon) - Le Sénégal a enregistré samedi 69 nouveaux cas positifs au coronavirus sur 703 tests réalisés, soit 63 cas contacts et 06 cas issus de la transmission communautaire, et 14 guérisons, a annoncé le ministère de la Santé et de l'Action sociale.

Ainsi, à ce jour, le Sénégal compte 614 cas positifs au coronavirus dont 246 guéris, 07 décès et 01 évacué et finalement décédé et 330 malades encore sous traitement dans les hôpitaux.

FIN/INFOSPLUSGABON/ASD/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon