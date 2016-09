Libye : Fayez al-Sarraj refuse toute intervention militaire étrangère

14 Septembre 2016

Libye-Divers- Affaire des ports pétroliers

LIBREVILLE, 14 septembre (Infosplusgabon) - Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d’union nationale, Fayez al-Sarraj, a rejeté le principe de toute intervention militaire extérieure contre les Libyens, ou toute action militaire contre toute partie libyenne pour des raisons politiques ou idéologiques, soulignant que son devoir est d'arrêter l'effusion de sang et de préserver les biens et les richesses des Libyens.

Dans un communiqué publié mardi soir, M. al-Sarraj a appelé à tenir une réunion d'urgence à la même table pour résoudre la crise de la région du Croissant pétrolier et discuter des mécanismes pour sortir de la crise et mettre fin au conflit de manière à améliorer les possibilités pour la mise en œuvre de l'Accord politique ainsi que de garantir l'unité de la Libye et la sécurité du peuple libyen.

Le chef du Conseil présidentiel du gouvernement de réconciliation nationale s’est engagé à œuvrer à faire tout ce qui unirait les rangs des Libyens.

Lundi, le Conseil présidentiel du gouvernement de réconciliation nationale avait estimé que les développements militaires dans la région du Croissant pétrolier étaient "une étape contraire au processus de réconciliation globale et frustre les espoirs des Libyens dans la réalisation de la stabilité et pour arrêter l’effusion du sang ainsi que d’alléger leurs souffrances", soulignant que le Conseil traitera de ces développements avec "la sagesse et le souci de préserver la vie des citoyens et l'intégrité du pays".

Les forces armées libyennes, sous le commandement de Khalifa Haftar, ont pris dimanche le contrôle des ports de Brega, d'al-Sedra, Ras Lanouf et Zueitina, principaux terminaux pétroliers dans l'Est de la Libye, après une attaque surprise sur la zone du Croissant pétrolier.

Six pays occidentaux dont les Etats-Unis ont condamné les attaques de ce week-end sur les terminaux pétroliers de Zueitina, Ras Lanouf, al-Sedra et Brega en Libye, appelant "toutes les forces militaires qui ont déménagé dans le Croissant pétrolier à se retirer immédiatement, sans conditions préalables". (Source Pana).

FIN/INFOSPLUSGABON

