Afrique : L'intervention britannique contre le régime Khadafi était fondée sur de faux renseignements (Parlement)

14 Septembre 2016

LIBREVILLE, 14 septembre (Infosplusgabon) – La Commission des Affaires étrangères du Parlement britannique a affirmé, mercredi dans un rapport, que l'intervention militaire de la Grande- Bretagne en Libye, en 2011, a été effectuée sur la base de ''postulats erronés et faux renseignements'', indiquant qu'elle a contribué à l'effondrement économique et politique de la Libye.

''L'ancien Premier ministre britannique, David Cameron, a joué un grand rôle dans cette intervention et il doit assumer la responsabilité du rôle joué par la Grande-Bretagne dans la crise en Libye'', ajoute le rapport.

''Plusieurs erreurs ont été enregistrées dans la prise de la décision de rejoindre la France dans l'intervention militaire contre le régime du défunt colonel Kadhafi en 2011'', souligne le rapport.

Le gouvernement ''n'a pas pu vérifier la menace réelle que le régime Kadhafi faisait peser sur les civils. Il a pris au pied de la lettre, de manière sélective, certains éléments de la rhétorique de Mouammar Kadhafi, et il a échoué à identifier les factions islamistes radicales au sein de la rébellion'', souligne le rapport.

''La stratégie du Royaume-uni s'est fondée sur des suppositions fausses et sur une analyse partielle des preuves'', déplore le rapport.

Selon Crispin Blunt, président de la commission et membre du parti des Conservateurs, le gouvernement Cameron aurait pu privilégier d'autres options qui auraient mené à de meilleurs résultats.

''Le Royaume-uni n'aurait rien perdu en suivant ces pistes, au lieu de se focaliser exclusivement sur le changement de régime par des moyens militaires'', a-t-il affirmé dans un communiqué.

''Les actions du Royaume-uni en Libye se sont inscrites dans le cadre d'une intervention mal conçue, dont les résultats se font encore ressentir aujourd'hui'', ajoute le président de la commission.

La Grande-Bretagne et la France avaient dirigé, à partir du mois de mars 2011, des efforts internationaux pour destituer le régime de Kadhafi en Libye, en utilisant des avions de combat dans des bombardements intensifs contre les installations militaires et civiles, des ports et des centres de communication pendant six mois pour détruire les forces de Moammar Kadhafi et permettre aux groupes armés de faire tomber le régime, rappelle-t-on. (Source Pana).

