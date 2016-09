Afrique : Royal Air Maroc inaugure une nouvelle ligne Casablanca-Washington

09 Septembre 2016

Maroc-Economie-Transport- Inauguration de la ligne Casablanca-Washington

LIBREVILLE, 9 septembre (Infosplusgabon) - La compagnie aérienne marocaine, Royal Air Maroc, a inauguré jeudi une nouvelle ligne directe entre Casablanca et Washington, aux Etats-Unis, avec trois liaisons par semaines.

La compagnie a annoncé, dans un communiqué, que la ligne couvrira les mardi, jeudi et samedi avec des vols assurés par des avions de type Boeing 787 Dreamliner, un avion long-courrier de 274 places, l'une des plus importantes avancées technologiques dans le domaine de l'aviation civile.

Ces vols sont programmés à des heures et jours qui permettent de lier le produit avec le réseau de la compagnie au niveau africain, notamment avec la ligne Casablanca - Nairobi, au Kenya.

Cette nouvelle ligne est la troisième liaison long-courrier ouverte par Royal Air Maroc en 2016, après celles de Nairobi et de Rio, au Brésil.

Elle vient renforcer l'offre de la compagnie pour l'Amérique du Nord en ce sens qu'elle s'ajoute à des liaisons quotidiennes entre Casablanca et New-York et entre la capitale économique du Maroc et Montréal, au Canada.

Toutes ces liaisons seront assurées par des avions de type Boeing Dreamliner, indique le communiqué, ajoutant que Royal Air Maroc est la première compagnie du bassin méditerranéen à se doter de ce type d'avion de la nouvelle génération.

La compagnie dispose actuellement de 4 avions de ce type et recevra un cinquième avant la fin de l'année 2016.

FIN/INFOSPLUSGABON/MOL/GABON2016

© Copyright Infosplusgabon