Belgique : Des nouvelles destinations et plus de vols vers l’Afrique

09 Septembre 2016

LIBREVILLE, 9 septembre (Infosplusgabon) - La compagnie Brussels Airlines va déployer pour cet hiver et le printemps à venir des fréquences supplémentaires au réseau africain. Sur le réseau intercontinental, Mumbai sera la nouvelle destination, selon un proche de la compagnie aérienne. Créée le 7 novembre 2006, Brussels Airlines, membre de Lufthansa Group et de Star Alliance, est la compagnie aérienne belge qui offre le plus grand choix de vols.

Les 3500 employés et 49 avions du groupe Brussels Airlines assurent plus de 300 vols quotidiens ponctuels qui relient la capitale de l'Europe vers pas moins de 90 destinations en Europe, en Afrique, aux Etats-Unis et au Canada. (Source Pana).

