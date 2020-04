Tunisie: La balance commerciale alimentaire excédentaire grâce à l’huile d’olive

22 Avril 2020

Tunis, Tunisie, 22 avril (Infosplusgabon) - Grâce aux exportations de l’huile d’olive, la Tunisie a enregistré un excédent dans la balance commerciale alimentaire.

En dépit de la paralysie des échanges commerciaux dans le monde provoquée par la crise sanitaire due à la propagation de l’épidémie du Coronavirus, la Tunisie est parvenue à exporter 146.000 tonnes d’huile d’olive pour des recettes de 896 millions de dinars tunisiens, soit près de 300 millions de dollars, à fin mars dernier, contre 80.000 tonnes pour une valeur de 740 MDT en 2019.

D’après le PDG de l’Office national de l’huile (ONH), Chokri Bayoudh, la commercialisation de l’huile d’olive tunisienne dont la qualité est très appréciée sur le marché mondial, a permis maintenir son rythme, voire de conquérir de nouveaux marchés.

La moyenne mensuelle des exportations a atteint 30.000 tonnes depuis novembre 2019 jusqu’au 31 mars 2020, sachant que la Tunisie projette d’exporter 250.000 tonnes de l’huile d’olive pour des recettes dépassant la barre de deux milliards de DT, sur un volume total de production record estimé cette saison à 350.000 tonnes.

La ventilation géographique des marchés internationaux révèlent que l’Union européenne demeure le marché principal de la Tunisie, l’Italie et l’Espagne ayant absorbé 75% de ce produit tunisien en grande partie en vrac, alors que les Etats-unis en ont acheté 15%.

Les exportations de l’huile d’olive conditionnée ont atteint 8.500 tonnes pour un montant de 100 MDT au cours des cinq premiers mois de la saison de l’exportation. La France reste la première destination, suivie du Canada et des Etats-Unis qui ont choisi l’huile conditionnée.

Concernant les problèmes rencontrés notamment au niveau des prix qui ont chuté de 20% par rapport à la saison dernière, l’offre étant supérieure à la demande, Bayoudh a fait observer que l’Office de l’huile a pu les contourner à travers un programme de stockage de 100.000 tonnes auprès des privés et l’octroi d’une prime de stockage de 500 dinars pour la tonne en faveur des agriculteurs et les propriétaires des huileries et 300 dinars pour la tonne en faveur des exportateurs.

