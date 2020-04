Afrique du Sud: Le stade ayant abrité la finale de la coupe du monde de Football 2010 transformé en un immense centre hospitalier pour les personnes atteintes de COVID-19

22 Avril 2020

Le Cap, Afrique du Sud, 22 avril (Infosplusgabon) - Le stade, qui avait abrité la finale de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, a été réquisitionné par les autorités sud-africaines pour servir d'un immense "centre hospitalier" réservé aux personnes affectées par le COVID-19.

Bien que n'ayant enregistré, pour le moment, que 3465 cas confirmés de COVID-19, l'Afrique du Sud va, cependant, connaître une hausse du nombre de personnes atteintes de la Pandémie au cours des mois de l'hiver prochain. Le Cap occidental, d'après les prévisions, enregistrera 80 000 cas de COVID-19 au mois d'août prochain.

Le magnifique stade conçu sous forme de calebasse et d'une capacité de 90 000 places avait accueilli la cérémonie d'ouverture de l'édition 2010 de la Coupe du monde de Football de la FIFA et la finale du tournoi qui avait opposé l'Espagne et l'Afrique du Sud.

Les autorités sud-africaines sont en train présentement de réaménager le stade pour abriter des patients ayant contracté la maladie respiratoire.

On rappelle que le stade se situe à un kilomètre du Centre d'exposition Nascrec qui pourrait également être réquisitionné en cas d'une hausse des cas de contaminations dans le bidonville de Soweto.

Les autorités sud-africaines ont également mentionné que le stade disposait assez de commodités nécessaires pour la prise en charge des patients.

FIN/INFOSPLUSGABON/PLK/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon