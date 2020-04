Burkina Faso : équilibre entre l’offre et la demande d’énergie, une première depuis 10 ans

22 Avril 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 22 avril (Infosplusgabon) - Pour la première fois depuis 10 ans, le Burkina Faso a pu équilibrer l’offre et la demande dans le domaine de l’énergie notamment en période de pointe, a déclaré, mercredi, le porte-parole du gouvernement Rémis Dandjinou, à l’issue du Conseil des ministres.

"Pour la première fois depuis 10 ans, nous avons réussi à équilibrer l’offre et la demande dans le domaine de l’Energie. Aujourd’hui, nous avons en disponibilité plus de 700 mégawatts répartis entre 250 mégawatts importés de la Côte d’Ivoire et du Ghana, et le reste étant produit soit par les acteurs privés, soit par la société nationale d’électricité (SONABEL)", a souligné M. Dandjinou.

"Nous avons cependant une marge relativement limitée de 50 mégawatts qui fait que lorsque nous avons des lignes qui connaissent des pannes, notamment des surcharges au niveau du matériel ou de la vétusté de ces lignes-là, il y a des coupures de courant qui interviennent dans certaines localités", a-t-il ajouté.

