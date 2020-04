L'Union européenne souligne l'importance du DDR, mais aussi de la décentralisation efficace au Mozambique pour l'instauration d'une réconciliation durable

22 Avril 2020

Bruxelles, Belgique, 22 avril (Infosplusgabon) - Le Conseil européen a adopté, ce mercredi, les conclusions sur le Mozambique soulignant l'importance du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration (DDR), mais également d'une décentralisation efficace qui sont essentiels pour une réconciliation durable dans ce pays de l'Afrique australe.

Dans un communiqué, le Conseil a réitéré la disponibilité de l'Union européenne pour soutenir le Mozambique dans la recherche de solutions requises pour faire face à la situation actuelle au niveau du pays.

Dans ses conclusions, le Conseil a rappelé l'importance de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale signé en août 2019 par le gouvernement mozambicain et la RENAMO, la Résistance nationale mozambicaine. Le Conseil a également renouvelé son soutien à cet accord.

Le Conseil de l'Union européenne a aussi exprimé des inquiétudes par rapport à la détérioration continue du climat sécuritaire et de la situation humanitaire dans la province du Cabo Delgado, et a lancé un appel aux autorités mozambicaines pour qu'elles prennent des actions efficaces en vue de protéger les citoyens, de mener des enquêtes pour traduire en justice et identifier le rôle des organisations terroristes.

"Au regard de la situation, Le Conseil de l'Union européenne se dit prêt à s'engager dans des discussions pour déterminer des options efficaces pour une assistance et pour un soutien à une coopération transfrontalière pertinente entre le Mozambique et ses voisins.

"L'union européenne est également disposée à travailler avec le Mozambique pour promouvoir une diversification et une transformation économique durable et soutenir le pays dans ses réformes nécessaires en matière de gouvernance politique et économique", souligne le communiqué.

Tout en réitérant la solidarité de l'Union européenne envers le Mozambique, le communiqué a également réaffirmé la disponibilité de l'Union européenne à soutenir le gouvernement mozambicain dans ses efforts visant à atténuer les effets de la pandémie du COVID-19 sur le secteur sanitaire, mais également les impacts de la Pandémie sur le plan politique, économique, social et humanitaire, qui affectent la population du pays, notamment les couches les plus vulnérables.

