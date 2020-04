274 interpellations suite à des manifestations contre le couvre-feu à Niamey

22 Avril 2020

Niamey, Niger, 22 avril (Infosplusgabon) – Dans la nuit du 20 au 21 avril, 166 personnes ont été interpellées par la police à Niamey pour « trouble à l’ordre public, attroupement armés et dégradation des biens publics et privés, huit véhicules et 26 motos ont été saisis, apprend-t-on de source officielle.

Déjà les 17 et 19 avril, 108 personnes ont été interpellées dont 10 déférées à la prison de haute sécurité de koutoukalé à quelque 50 km à l’ouest de Niamey, précise-t-on de même source.

Suite à des actes de vandalisme perpétrés le 18, le 19 et le 20 avril 2020 dans la nuit par quelques jeunes dans les rues de la capitale, le gouverneur de la région de Niamey, M. Issaka Assane Karanta a animé un point de presse pour dresser le bilan des différentes interpellations issues de ces manifestations.

Issaka Assane Karanta a précisé que dans la nuit du 18 au 19 avril, des individus organisés ont entrepris de brûler des pneus et de s’attaquer à des biens privés dans la zone de Niamey 2000. Ce qui a amené les forces de défense et de sécurité à procéder à des interpellations.

En plus dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 avril dernier, beaucoup de quartiers étaient embrasés. Et «nous avons aperçu des motocyclistes venir déposer des pneus. Ailleurs aussi nous avons vu d’autres distribuant des bidons d’essence. Plus loin, nous avons rencontré des véhicules munis malheureusement d’autorisation de circuler en train de donner des instructions. Ce qui veut dire que tout cela était bien planifié, bien organisé», explique-t-il.

« Qu’il s’agisse des quartiers Gamkalé, Saga, Talladjé 50 mètres, Banifondou, Boukoki, nous avons suivi les gens et nous avons procédé à des interpellations. Les forces de défense et de sécurité restent vigilantes, à pied d’œuvre et engagées à faire preuve de professionnalisme, de détermination pour interpeller toux ceux qui tenteraient de nous distraire», a-t-il indiqué.

«Tous les dégâts occasionnés seront évalués et seront remboursés à la charge des auteurs au franc près. Tous les gens interpellés seront déférés devant les tribunaux qui décideront de leurs sorts», a déclaré le gouverneur de Niamey.

Issaka Assane Karanta a salué l’attitude de la population qui respecte le couvre-feu et les autres mesures préventives. Il l’a aussi encouragée à se distancer des individus mal intentionnés. «Nous allons remonter, de fil à aiguille, à tous ceux qui sont en train de tirer les ficèles dans l’obscurité. Les mains invisibles seront visibles et présentées à l’opinion nationale et internationale, puis traduites en justice», a-t-il prévenu.

FIN/INFOSPLUSGABON/PLK/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon