Niger: Le suivi des cas contacts, « une composante importante » dans le cadre de la lutte contre le coronavirus pandémie

22 Avril 2020

Niamey, Niger, 22 avril (Infosplusgabon) – Un médecin nigérien, Dr Djibo Issoufou, a estimé, mercredi, que pour lutter contre la pandémie du coronavirus et gagner le combat contre le covid-19, il faut nécessairement parvenir à couper la chaîne de contamination, en faisant un suivi régulier des cas contacts.

A l’initiative de la Commission Communication du Comité Interministériel de Lutte contre le Covid-19 au Niger, le président de la Commission Riposte, Dr Djibo Issifou, a animé, ce mercredi, une conférence de presse pour apporter des précisions sur le processus de suivi des cas contacts adopté par le Niger dans le cadre de la prévention et de la riposte face à la pandémie du Coronavirus.

Selon lui, avec 5066 cas de contacts recensés à la date du 20 Avril 2020, cette composante essentielle du système mis en place par le Gouvernement nigérien dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 permet de rompre la chaîne de transmission de la maladie.

« Quand un cas positif est décelé, après examen et confirmation du laboratoire, nous avons la charge de faire le traçage ou l’itinéraire du patient, ce qui va nous permettre de voir les sujets ou les personnes que le cas a eu à rencontrer. D’où la nécessité de savoir qui était en relation le patient avant l’apparition, quel type de contact a-t-il eu et avec qui », a expliqué, dans un point de presse, Dr Djibo Issoufou, chef Division Riposte au ministère de la Santé Publique.

Dr Issoufou estime que les contacts peuvent être à « haut ou à bas risque » selon leur type, et aussi la durée et la proximité du contact. «S’il s’agit du conjoint, des enfants ou d’un proche parent, il s’agit d’un contact à haut risque. Par contre, si c’est des contacts plus éloigné, on parle alors de contact à bas risques», a-t-il indiqué.

Cependant, a tenu à préciser Dr Issoufou, un contact n’est pas un malade. C’est plutôt autour du malade qu’on voit les contacts. Le contact d’un malade de covid-19 est défini comme tel, 48 heures avant l’apparition des signes de la maladie chez le malade. «Pour protéger les autres et combattre le covid-19, le malade a l’obligation et la responsabilité morale de déclarer tous ses contacts, qui eux aussi seront suivis par les services compétents. Qu’ils soient en confinement ou isolés», a-t-il précisé.

Selon Dr Issoufou, certains contacts eux-mêmes se déclarent, dès qu’ils apprennent que telle personne est testée positive au covid-19, ce qui, selon lui, facilite le travail de prise en charge et de suivi.

«Actuellement à Niamey, 35 véhicules sont disponibles pour le suivi, matin et soir, des cas contacts. A l’intérieur du pays aussi, un dispositif semblable est mis en place pour notamment le suivi des cas».

Le Niger, rappelle-t-on, a enregistré son premier de Coronavirus le 19 mars dernier. A la date du 20 avril 2020, 655 patients ont été testés positifs pour 124 guéris et 20 décès.

FIN/INFOSPLUSGABON/PLK/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon