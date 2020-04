Le Sénégal a enregistré mercredi un 6ème décès, 30 nouveaux cas de coronavirus et 11 nouvelles guérisons

22 Avril 2020

Dakar, Sénégal, 22 avril (Infosplusgabon) - Le ministère sénégalais de la Santé et de l'Action sociale a annoncé ce mercredi un sixième décès lié au coronavirus, 30 nouveaux cas et 11 nouvelles guérisons, lors de son point de presse quotidien.

Le cas de la sixième victime du Covid-19, décédée mardi aux Urgences de l'hôpital de Louga, à 222 km au nord-est de Dakar, n'était pas connu du Comité national de gestion des épidémies.

Des analyses post-mortem auraient révélé que l'homme de 74 ans a succombé au COVID-19.

Par ailleurs, selon le ministère de la Santé, sur 482 tests réalisés, 30 sont revenus positifs au coronavirus, soit 26 cas contacts suivis et 04 cas issus de la transmission communautaire et 11 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris.

Ainsi, le Sénégal compte, à ce jour, 442 cas positifs dont 253 guéris, 06 décès, 01 évacué et 182 encore sous traitement dont l'état est jugé stable.

