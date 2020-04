Plus de 2,3 milliards de FCFA collectés pour la lutte contre le coronavirus au Congo

22 Avril 2020

Brazzaville, Congo, 22 avril (Infosplusgabon) - Le Premier ministre congolais, Clément Mouamba, a annoncé mardi à Brazzaville, que plus de 2,3 milliards de FCFA ont été collectés pour le Fonds national de solidarité et le Fonds COVID-19.

"Plus de 2,3 milliards de FCFA ont déjà été reçus pour les deux fonds. Au nombre de donateurs figurent la Présidence de la République (150 millions FCFA) et les membres du gouvernement (137 millions FCFA). Le reste de la somme provient soit des autres institutions de la République (Sénat 75 millions ; Assemblée nationale 50 millions ; la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC 100 millions…), soit des acteurs économiques et des partis politiques", a indiqué Clément Mouamba.

Mis en place par le gouvernement congolais, le Fonds COVID-19, qui a démarré avec la somme de 1,5 milliard FCFA, sert, entre autres, à financer la prévention et la gestion de la pandémie par le ministère de la Santé, ainsi que l’entretien de la force publique.

Quant au deuxième fonds annoncé par le chef de l’Etat, Denis Sassou-Nguesso, il concerne la solidarité.

"Il vient en aval. Son rôle est de répondre aux chocs qui vont découler de toutes les conséquences qu’apporte la pandémie sur les plans économique et social. Ce sera un sous-compte au Trésor. Il sera inscrit dans le collectif budgétaire afin qu’il soit acté dans le budget. Désormais, ce sera le ministère des Finances qui va recevoir ces dons" , a précisé Clément Mouamba.

