Les vendeurs au Zimbabwe déplorent la décision du gouvernement de démolir leurs étalages

20 Avril 2020

Harare, Zimbabwe, 20 avril (Infosplusgabon) - Les vendeurs zimbabwéens se sont plaints de la récente décision du gouvernement de détruire des milliers de leurs étalages à travers le pays, car cela va priver leurs familles de moyens de subsistance.

Le gouvernement a entamé, dimanche, le processus de nettoyage des étalages de vente en commençant par la banlieue à forte densité de Harare, à Mbare, qui abrite le plus grand marché aux puces du Zimbabwe.

L'Initiative des vendeurs pour la transformation sociale et économique (VISET), un groupe de défense local, s'est plaint que la façon dont les vendeurs ont été déguerpis de leurs sites sans qu'une alternative claire leur soit proposée constitue une violation des droits de l'homme.

"En vertu de l’article 64 de la Constitution, les citoyens ont le droit de choisir librement un métier ou une profession... VISET estime que, dans les circonstances actuelles, cette limitation n'est pas justifiable, car elle a entraîné des souffrances indicibles pour des millions de vendeurs au Zimbabwe", a indiqué un communiqué de VISET.

"L'opération menée dans la ville de Harare et d'autres municipalités du pays a laissé les vendeurs et leurs familles, issus des secteurs les plus marginalisés et les plus vulnérables de la société zimbabwéenne, sans aucune source de revenus face à ce confinement suite à la COVID-19".

La décision de déblayer les stands de vente affectera des centaines de milliers de vendeurs à travers le pays, car le colportage emploie des millions de personnes travaillant dans le secteur informel du Zimbabwe.

L'ordre de détruire les étalages a été donné par le secrétaire permanent du ministère des Collectivités locales et des Travaux publics, Zvinechimwe Churu, dans une lettre datée du 8 avril 2020.

"Lors de la réunion du neuvième conseil ministériel, il a été décidé que les autorités locales devraient profiter du confinement national pour nettoyer et rénover les espaces de travail des petites et moyennes entreprises et des commerçants informels afin que ces zones soient plus propices à l'activité dès la reprise des activités commerciales", a écrit Churu.

"Veuillez faire de votre mieux pour vous conformer à cette résolution. À cette fin, les travailleurs de cette zone seront classés comme "essentiels" en vertu de la circulaire n°2 de 2020 et ils devront recevoir les vêtements et équipements de protection nécessaires pendant qu'ils exercent leurs fonctions".

L'idée était de profiter du confinement national suite au COVID-19 pour vider les étalages, ce que les autorités avaient tenté en vain de faire au fil des ans face à la résistance des vendeurs.

Le gouvernement a pu donner l'ordre, car en cas d'urgence nationale, comme lors du confinement suite au COVID-19 qui a été prolongé jusqu'au 3 mai, il assume le contrôle de toutes les questions de sécurité et peut réquisitionner tout ce qu'il juge approprié dans l'intérêt national.

Le conseil municipal de Harare travaillera à l'amélioration des stands qui resteront, ainsi qu'à la construction de nouveaux stands.

FIN/INFOSPLUSGABON/AHG/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon