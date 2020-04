Burkina Faso : Une équipe de la modélisation mathématique estime à 912 cas d’infections confirmées de coronavirus au 30 avril

20 Avril 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 20 avril (Infosplusgabon) - L’équipe de de la modélisation mathématique de la commission ad hoc contre le COVID-19 au Burkina Faso a estimé à 912 cas d’infections confirmées de coronavirus au 30 avril dans le pays, a-t-on appris lundi, de source officielle.

"Les travaux de ces chercheurs ont permis de faire des estimations sur les cas d’infections pendant le mois d’avril. Ainsi à titre d’exemple, il est estimé à 912 cas d’infections confirmées au jour du 30 avril 2020", indique un communiqué du ministère en charge de la Recherche.

"Ces prévisions ont été établies après une simulation numérique en utilisant l’interpolation polynomiale spline et le lissage des données sur le COVID-19 entre le 09 mars et le 31 mars 2020 au Burkina Faso", selon la même source.

Cependant, ce calendrier ne fournit pas le nombre exact de cas infectés, mais prévoit plutôt l'intervalle contenant ce nombre, selon le Pr Blaise Somé, spécialisé en Analyse Numérique, Informatique et Biomathématique, directeur du Laboratoire d’Analyse Numérique d’Informatique et de Biomathématique (LANIBIO).

Une commission ad hoc a été mise sur pied par le Haut Conseil National de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (HCNRSI) pour éclairer les décideurs publics dans la gestion de la situation sanitaire liée au coronavirus.

Au regard des résultats obtenus, l’équipe de modélisation fait des recommandations à l’endroit des autorités afin de gérer efficacement la situation liée au COVID-19.

Ces recommandations sont les suivantes :"Lever les mesures de restriction (confinement, couvre-feu...) et reprendre les activités pédagogiques dans les localités n’ayant pas enregistrées de nouveau cas d’infection sur les deux dernières semaines; maintenir de manière très rigoureuse les mesures en cours dans toutes les localités ayant enregistré au moins un cas d’infection non encore guéri; ne maintenir les mesures de restrictions que dans les villes ou villages abritant les sites miniers touchés et non toute la province; renforcer les mesures en cours dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso en distribuant des masques lavables à tous les habitants et en exigeant le port obligatoire de ces masques pour tout déplacement; prévoir des sanctions pour les contrevenants".

Le marché central de Ouagadougou, fermé depuis le 20 mars à cause de la maladie à coronavirus, a été autorisé ce lundi à rouvrir dans le strict respect des mesures de prévention de la maladie, selon les autorités.

Le Burkina Faso compte, à ce jour, 576 cas confirmés de COVID-19 dont 224 femmes et 352 hommes, depuis le 09 mars 2020, rappelle-t-on.

FIN/INFOSPLUSGABON/AHG/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon