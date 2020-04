Coronavirus : Le bilan des infections en Afrique

20 Avril 2020

Libreville, Gabon, 20 avril (Infosplusgabon) - Le nombre de cas confirmés du nouveau coronavirus (Covid-19) a atteint, depuis son apparition en décembre dernier, 123.249 infections en Afrique dont 1.132 morts et 5.882 guérisons.

L'Afrique du Sud est le pays le plus touché dans le continent africain avec 3.158 personnes testées positives, 54 décès et 903 guérisons, suivie de l’Égypte avec 3.144 cas, 239 morts et 732 guérisons et du Maroc qui a enregistré jusqu'à présent 2.990 cas de contamination au Covid-19, dont 340 personnes guéries et 143 décès, alors que 12.746 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

L'Algérie qui est en quatrième position compte 2.629 cas, 375 décès et 1.047 guérisons, suivie du Cameroun où le nombre de cas confirmés a grimpé à 1.017 cas, dont 42 morts et 305 guérisons. La Tunisie a, pour sa part, enregistré 879 cas d'infection au Covid-19, dont 38 morts et 43 guérisons.

D'autres pays africains ont été également affectés par la pandémie du coronavirus, comme la Côte d’Ivoire (847 cas et 9 morts), le Ghana (1.042 cas et 9 morts), le Niger (648 cas), le Burkina Faso (576 cas), le Nigeria (627 cas), la Guinée (579 cas), Djibouti (846 cas), le Sénégal (377 cas) ou encore la République Démocratique du Congo (327 cas), Gabon (109 cas).

Par ailleurs, 270 cas ont été recensés au Kenya, 147 cas à Rwanda et 224 autres à Mali alors que l’Éthiopie compte près de 111 cas de contamination dont 3 décès et 16 cas guéris. La Somalie a enregistré 164 cas, dont 7 décès et 3 guérisons et le Gabon a recensé 109 cas dont 1 décès et 7 guérisons.

FIN/INFOSPLUSGABON/AHG/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon