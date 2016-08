Gabon : Le gouvernement condamne les ingérences étrangères dans le processus électoral

31 Août 2016

LIBREVILLE, 31 août (Infosplusgabon) – Le gouvernement gabonais par la voix de son porte-parole et ministre de la Communication, Alain-Claude Billie-By-Nze a dénoncé mardi, au cours d’une conférence de presse, les ingérences étrangères dont le pays fait l’objet en cette période cruciale de processus électoral.

« Aujourd’hui, nous avons une preuve tangible et irréfutable mettant en cause Jean Ping et Mamadi Diane, dans un complot visant à faire démissionner des membres de la Commission électorale nationale autonome et permanente (CENAP) », a déclaré M. Billie-By-Nze.

Alors que la proclamation officielle des résultats de l’élection présidentielle n’a pas eu lieu mardi soir, l’atmosphère est à la psychose dans les quartiers de Libreville ce mercredi. La plupart des commerces et activités bancaires sont fermés dans le centre de la capitale.

M. Billie-By-Nze a fait part devant la presse de l’inquiétude du Gabon et de son gouvernement quant à la « sincérité du candidat Jean Ping qui apparait ici comme l’objet et l’instigateur d’une déstabilisation menaçant le processus démocratique engagé, salué par les institutions internationales ».

A la suite de son implication, Mamadi Diane a été démis mardi de ses fonctions par le président ivoirien Alassane Ouattara dont le communiqué émanant de la présidence de la République de Côte d’Ivoire a été publié dans le quotidien l’Union de ce mercredi.

« La présidence de Côte d’Ivoire condamne cet acte d’ingérence et rassure les autorités et le peuple gabonais qu’elle tient au strict respect de la souveraineté de la République Gabonaise (…) », souligne le communiqué.

