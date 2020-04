Coronavirus : Levée du confinement partiel de certaines villes au Ghana, malgré la hausse des cas confirmés

20 Avril 2020

Accra, Ghana, 20 avril (Infosplusgabon) - Le président du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, a levé le confinement partiel de trois semaines imposé à trois villes et deux townships pour juguler la propagation du COVID-19 en dépit d'une hausse sensible des cas confirmés de 824 à 1042.

Mais il a averti que "si la situation le justifie, une communauté où le virus est jugé comme prévalent sera confinée".

Rappelons que le gouvernement a imposé le confinement partiel sur la capitale, Accra, Tema, la ville portuaire de l'est du pays, le township de Kasoa près d'Accra, et Kumasi, la deuxième plus grande ville du pays.

A l'occasion de sa septième allocution à la nation, dimanche soir, face à la vague de propagation du virus, le Président Akufo-Addo a dit que depuis que le premier cas a été détecté au Ghana, les autorités ont recherché et retrouvé quelques 86 000 cas contacts et les résultats de 68 000 d'entre eux sont disponibles.

Ainsi, 1 042 personnes, soit 1,5%, d'entre elles sont positives, 99 sont guéries et neuf sont décédées.

Le Président Akufo-Addo a dit que plusieurs facteurs ont influencé sa décision de lever le confinement qui sera effective ce lundi à 01h00 du matin.

Notamment, la capacité des autorités à entreprendre un traçage agressif des contacts des personnes infectées, le renforcement des capacités à réaliser des tests, du nombre de centres de traitement et d'isolement et une meilleure compréhension de la dynamique du virus.

Les autres raisons sont le renforcement des capacités domestiques à produire des équipements de protection individuelle, de médicaments et de désinfectants, les modestes succès remportés concernant la propagation du virus à Accra et à Kumasi et l'impact sévère sur les pauvres et les vulnérables.

"Les choses doivent être claires dès le début, à savoir que la levée de ces restrictions ne signifie pas que nous baissons la garde. Toutes les autres mesures restent strictement en place", a dit le président.

Il s'agit notamment de la fermeture des frontières, la suspension des rassemblements publics, y compris des conférences, funérailles, fêtes, nightclubs, bars, plages, réunions politiques, activités religieuses et événements sportifs, reste en place.

"Toutes les infrastructures éducatives, privées et publiques, restent fermées. Les entreprises et autres lieux de travail peuvent continuer à fonctionner, en respectant les protocoles relatifs à la distanciation sociale et à l'hygiène".

Le Président Akufo-Addo a invité la population à respecter les protocoles liés à la distanciation et rester à la maison - en cas d'absolu nécessité de sortir - et de porter des masques dans les lieux publics.

Il a remercié le personnel de santé, les services de sécurité, et les médias, pour leur implication dans la lutte contre la propagation du virus.

Le président a également remercié les particuliers et organisations qui ont contribué au Fonds spécial COVID-19.

Il a expliqué que le gouvernement a introduit l'usage des drones pour accélérer le transport des échantillons vers les laboratoires et que les tests rapides sont développés pour augmenter la surveillance et renforcer les efforts de traçage des contacts.

