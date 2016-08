Gabon : Jean Ping reçoit les soutiens multiformes en prélude à la proclamation officielle des résultats

29 Août 2016

LIBREVILLE, 29 août (Infosplusgabon) - Après s’être déclaré vainqueur dimanche soir à la télévision nationale sur la base des premières tendances compilées dans des procès-verbaux signés dans les bureaux de vote à l’issue d’un scrutin âprement disputé à travers le pays, le candidat Jean Ping révèle la mauvaise posture du président sortant Ali Bongo Ondimba.

Dès la révélation de ces premières tendances chiffrées et reconnus par les autres candidats indépendants et ceux issus de l’opposition, Le président du Parti social démocrate (PSD-opposition), Pierre-Claver Maganga Moussavou, lui aussi candidat à cette élection, a adressé un message de félicitation à l’ancien président de la Commission de l’Union africaine en tête du scrutin de samedi.

« Il est clair que Jean Ping a obtenu sans équivoque la majorité des suffrages du peuple gabonais qui tenait à l’alternance à la tâte de l’Etat, le changement de système de gouvernance étant une préoccupation. Aussi, je félicite l’élu de la Nation et lui souhaite plein succès dans sa nouvelle mission d’assurer la cohésion, le bonheur et la prospérité de l’entièreté du peuple gabonais !. », s’est exprimé Maganga Moussavou qui avait été candidat aux élections présidentielles de 1993 ; 1998 ; et 2005.

Le candidat indépendant Augustin Moussavou King, président du parti socialiste gabonais (PSG), ancien candidat à l’élection présidentielle de 2005, a lui aussi félicité Jean Ping. Après lui, ce fut le tour du candidat indépendant Abel Mboumbé Nzondou de reconnaître la victoire de M. Ping à l’issue de ce scrutin.

Le Conseil exécutif de l’Union du peuple gabonais (UPG) loyaliste de Moukagni Iwangou n’est pas en reste. Réuni le 28 août à Libreville en session extraordinaire, il a présenté ses vives félicitations à Jean Ping pour son élection à la tête du pays. Dans un communiqué sanctionnant la réunion de son Conseil exécutif, le parti de Moukagni Iwangou affirme que Jean Ping devance ses concurrents sur l’ensemble du pays.

« L’UPG a adressé ses vives félicitations au président élu, tout en lui présentant ses vœux de réussite dans la conduite de la mission que vient de lui confier la Nation. Le parti a également félicité ses militants et le peuple Gabonais pour le civisme dont ils ont fait preuve le jour du scrutin dans toutes les circonscriptions électorales du pays », rapporte le communiqué de l’UPG.

Des félicitations en faveur de Jean Ping viennent de toutes parts

Le Parti socialiste français suit avec une extrême vigilance les résultats de l’élection présidentielle au Gabon et souhaite que la sérénité doit prévaloir à l’issue du scrutin.

« Le vote libre des citoyens est l’outil par lequel la démocratie s’exprime et l’alternance, quand ils le décident, doit fonctionner. Voilà pourquoi la démocratie doit triompher au Gabon comme c’est déjà le cas dans plusieurs états et ce mouvement doit s’amplifier », écrit le PS..

Un haut cadre du Partis socialiste (PS) français, Helmut Bonnet a lui aussi félicité Jean Ping pour sa performance en ces termes : « je tiens à féliciter le nouveau président du Gabon, Jean Ping, brillamment élu. C'est un moment historique dans ce pays aux mains des Bongo depuis près de 50 ans ».

Il a ajouté qu’il faut clairement que son adversaire battu reconnaisse sa défaite écrasante et cesse de susciter des violences dans le pays par un usage incontrôlé des forces répressives (…) ».

Au cours de la nuit électorale, Me Robert Bourgui a déclaré : « Je demande au président Ali Bongo Ondimba de reconnaitre sa défaite et d’appeler Monsieur Jean Ping pour le féliciter de sa victoire ».

L’ancien secrétaire d'État français à la Coopération et à la Francophonie, Jean-Marie Bockel a félicité dimanche soir Jean Ping et écrivait que « Cette alternance démocratique est historique au Gabon et une transition politique pacifique et apaisée ne pourra que renforcer un pays en pleine mutation : c'est l'intérêt du pays et de ses responsable de reconnaitre et d'assumer face à l'histoire ce succès incontestable de l'opposition rassemblée ».

« Dans ces heures décisives pour l'avenir du Gabon je veux assurer mon ami Jean Ping de ma solidarité active », a-t-il complété.

Le député français Jean François Mancel a réagi en ces termes : "Il semble désormais que la victoire de Jean Ping soit concrétisée. Elle ne peut que réjouir ceux qui, comme moi, le connaissent et apprécient son expérience internationale, son intégrité et sa volonté de rassembler tous les Gabonais pour retrouver le chemin de la démocratie, de la prospérité et de la justice".

"J'attends que ce scrutin qui s'est déroulé pacifiquement aboutisse à la reconnaissance toute aussi pacifique et démocratique du vainqueur (...).", a renchéri M. Mancel.

