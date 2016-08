Gabon : Jean Ping s’autoproclame vainqueur de l’élection présidentielle de samedi

29 Août 2016

Politique-Gabon-Présidentielle

LIBREVILLE, 29 août (Infosplusgabon) - Le candidat Jean Ping qui s’est déclaré vainqueur de l’élection présidentielle de samedi, a demandé lundi à toute la population gabonaise d’être vigilante et mobilisée afin de ne pas se laisser voler sa victoire.

Se basant sur les procès-verbaux dirigés vers son quartier général de campagne par ses représentants dans les bureaux de vote à travers le pays ; le candidat Jean Ping a fait une déclaration devant la presse nationale et internationale et a rassuré qu’ « il n’y aura pas de chasse aux sorcières » .

« Au moment où je m’exprime devant vous, les tendances générales nous (l’opposition) donnent vainqueur de cette importante élection du samedi 27 août 2016 », a déclaré M. Ping.

« Dans quelques heures, dans quelques jours, nous serons enfin libres. Nous allons célébrer l’avènement de la deuxième République », a-t-il poursuivi.

Réagissant immédiatement à la déclaration de Jean Ping, le ministère de l’Intérieur a rappelé que le processus démocratique suit son cours et que « l’un des candidats vient de rompre le respect des institutions et de la loi en se déclarant élu alors même que le processus de dépouillement est en cours (…) ».

« Le ministère de l’Intérieur rappelle une nouvelle fois que les textes de lois précisent le fait que la seule et unique annonce de résultats qui soit officielle et reconnue sera celle faite par le ministre de l’Intérieur Pâcome Moubelet Boubeya lors de son intervention prévue à cet effet », souligne le communiqué lu à la télévision nationale.

En réaction à ce communiqué du ministère de l’Intérieur, le comité de campagne du candidat Jean Ping a précisé lundi dans un communiqué publié dans la presse qu’ « à 2h20 du matin, dimanche 28 août 2016, après avoir compilé les résultats d’environ 40% des inscrits répartis sur l’ensemble du territoire national, dont une grande partie de la province du Haut-Ogooué (Sud-Est), il ressort que Jean Ping obtient plus de 68% des suffrages exprimés, alors qu’Ali Bongo n’obtient que moins de 29%. Il est clair que devant de tels résultats, qui, bien que partiels, et qui constituent un échantillon représentatif, Monsieur Jean Ping est indiscutablement le vainqueur de cette élection et le futur président de la République ».

A Libreville, notamment, les Gabonais sont partagés entre patience et anxiété et attendent les résultats de l’élection présidentielle. Le président sortant Ali Bongo Ondimba a déclaré dimanche soir à la télévision nationale qu’ « il attendait sereinement le verdict des urnes ».

Les résultats définitifs avec les chiffres réels seront officiellement connus mardi.

FIN/INFOSPLUSGABON/ANL/GABON2016

© Copyright Infosplusgabon