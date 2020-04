17 nouveaux cas confirmés de coronavirus enregistrés lundi au Congo

20 Avril 2020

Brazzaville, Congo, 20 avril (Infosplusgabon) - La ministre congolaise de la Santé et de la population, Jacqueline Lydia Mikolo, a annoncé, lundi, 17 nouveaux cas confirmés de coronavirus, dont 09 a Brazzaville, 05 à Pointe-Noire et 03 dans le département du Kouilou, portant à 160 le nombre de personnes infectées au Covid-19 au Congo.

Les plus grandes villes du Congo, Brazzaville, la capitale et Pointe-Noire, principal centre économique et industriel du pays, sont les plus touchées, avec respectivement 98 cas et 41 cas.

Six des douze départements du pays sont touchés, notamment Brazzaville, Pointe-Noire, Kouilou, Pool, Cuvette et Sangha.

Le Premier ministre, Clément Mouamba, a constaté que les conditions de la prise en charge des personnes infectées étaient rassurantes, après une visite en compagnie de la ministre de la Santé.

