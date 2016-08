Gabon : Les Gabonais dans l’attente des résultats de l’élection présidentielle de samedi

28 Août 2016

Par Antoine NKOLO LAWSON

LIBREVILLE, 28 août (Infosplusgabon) - L’élection présidentielle s’est déroulé samedi dans le calme à travers le pays avec en lice 10 candidats qui avaient sollicité les suffrages de près de 630 000 électeurs à travers quelque 2 800 bureaux de vote répartis à travers le pays, à l’occasion d’un scrutin à un tour.

Cette élection présidentielle majeure opposait principalement le président sortant, Ali Bongo Ondimba et Jean Ping, ancien président de la Commission de l’Union Africaine, porté par une frange importante de l’opposition gabonaise.

Le vote s’est déroulé sans incidents majeurs, a rapporté samedi soir Gabon télévision.

Le calme a également prévalu au cours de la nuit électorale organisée sur les plateaux de certaines chaines de télévision où les représentants des différents candidats, qui ne possédaient pas encore l’ensemble des résultats du scrutin, prônaient toutefois que leur candidat respectif avait remporté l’élection présidentielle.

Plus déterminée que lors des précédents scrutins, la majorité des électeurs ont quitté les bureaux de vote seulement après que les résultats sortis des urnes eurent été officiellement inscrits dans les procès-verbaux communiqués séance tenante aux représentants de chaque candidat afin que ces derniers en communiquent la teneur à leur quartier général de campagne. C'était la consigne dictée par les différents candidats.

Résolus de faire en sorte que le verdict des urnes soit respecté en toute transparence, la plupart des représentants des candidats dans les bureaux de vote disposaient samedi soir des mêmes résultats que ceux qui ont été transmis à la Commission électorale nationale autonome et permanente (CENAP) qui collecte et enregistre les résultats des urnes avant de les porter à la connaissance du ministère de l’Intérieur, charger en dernier essor de les publier officiellement.

Vers une recomposition du payssage politique gabonais

L’élection présidentielle gabonaise du 27 août aura cette particularité de révéler le poids réel de chaque candidat sur l’échiquier politique national en prévision notamment des élections législatives et locales prévues dans les prochains mois.

La famille Bongo dirige la pays depuis plus d’un demi-siècle et le chef de l'Etat sortant, Ali Bongo Ondimba, avait succédé en 2009 à Omar Bongo Ondimba, décédé la même année à Barcelone, en Espagne, après avoir dirigé le pays sans discontinuer pendant plus de 42 ans.

L’opposition qui s’est toujours présentée en ordre dispersée lors des précédents rendez-vous électoraux, a opté cette fois pour un candidat unique en la personne de Jean Ping représentatif des principaux courants de l’opposition gabonaise.

Une situation qui a surpris le camp de la majorité, sentant une très probable transition poindre à l’horizon.

Les résultats officiels devraient être annoncés au cours de la semaine prochaine. La communauté internationale dont l’Union Européenne qui a déployé plusieurs observateurs à travers le pays avait insisté à travers des communiqués de presse qu'elle souhaitait que le vote soit transparent et qu’il reflète fidèlement le verdict des urnes, rappelle-t-on.

Fermées vendredi à minuit, la veille de l’élection présidentielle, les frontières ont été ouvertes à nouveau très tôt ce dimanche.

