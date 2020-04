Le président malien écarte toute idée de confinement des Maliens

20 Avril 2020

Bamako, Mali, 20 avril (Infosplusgabon) - "Nous ne pouvons pas confiner les Maliens, bloquer les Maliens, les condamner à la mort par la faim. Nous avons le devoir de les protéger", a déclaré le président malien, Ibrahim Boubacar Kéita, après avoir voté, dimanche, à Bamako, lors du deuxième tour des élections législatives, rejetant toute initiative de confinement au Mali.

Il s’est félicité de la commande de 20 millions de masques dont 10 millions ont été distribués dans les centres de vote et souhaité que chacun comprenne que cette initiative du gouvernement "n’est pas de la plaisanterie".

"Si l’Etat a fait un tel effort, si je me suis prononcé à ce niveau. Ce que le jeu en vaut la chandelle, le masque protège", a soutenu le président malien, ajoutant que si sur 7 millions d’habitants à Hong Kong, il n’y a eu que trois morts,"c'est que le masque protège et qu’il faut qu’on le porte pour nous, pour notre famille et pour les autres".

Le président malien a ainsi engagé chaque Malien à protéger l’autre.

"L’État a le devoir de protéger tout le monde. Ce qu’il a commencé à faire et ce qu’il fera. es masques produits par nos tailleurs seront de mise et nous produirons autant de masques qu’il faudra pour que chaque Malien en dispose", a rassuré Ibrahim Boubacar Kéita, ajoutant que " le Mali survivra à cette maladie de coronavirus".

