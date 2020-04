Le président nigérian condamne le meurtre de 47 personnes à Katsina, son Etat d'origine

20 Avril 2020

Abuja, Nigeria, 20 avril (Infosplusgabon) - Le présidentnigérian, Muhammadu Buhari, a condamné les dernières attaques perpétrées par des bandits dans trois collectivités locales de son Etat d'origine, l'Etat de Katsina, ayant coûté la vie à 47 personnes.

Il s'agit d'habitants de plusieurs villages des collectivités locales de Danmusa, Dutsinma et Safana. Les attaques ont eu lieu samedi matin.

Selon le porte-parole du commandement de la police de l'Etat, Gambo Isah, c'est samedi juste après minuit, heure locale, que des bandits armés de fusils AK47 ont pris d'assaut le village de Kurechi, dans la collectivité locale de Danmusa, dans l'Etat de Katsina.

A 03h00 du matin, les groupes armés ont organisé des attaques simultanées dans des villages de Danmusa, Dutsenma et Safana.

D'après M. Isah, des détachements de la police, de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la défense civile et du département de la sécurité de l'Etat ont été dépêchés sur place.

Réagissant dimanche à ces incidents, le président Buhari s'est dit profondément attristé par ces dernières attaques, et a appelé les Nigérians à ne pas désespérer, car son administration est plus que jamais déterminée à vaincre et à écraser ces éléments criminels qui profitent du confinement pour attaquer leurs victimes.

Le président Buhari a averti qu'il ne tolèrera pas ces meurtres à grande échelle de personnes innocentes par des bandits, avant d'ajouter que "conformément à son engagement à assurer la sécurité de la population, une force décisive mettra un terme à ces attaques".

Tout en présentant ses condoléances aux familles des victimes, le chef d'Etat nigérian a appelé la population à faire preuve de vigilance en signalant toutes les activités des éléments criminels sur leur territoire.

