Le Sénégal enregistre deux décès liés au coronavirus en moins de 24 heures

20 Avril 2020

Dakar, Sénégal, 20 avril (Infosplusgabon) - Le Sénégal a enregistré deux décès liés au coronavirus en moins de 24 heures, portant à cinq le nombre de morts du Covdi-19 dans ce pays, depuis l'apparition du premier cas, le 02 mars dernier, a annoncé le ministère de la Santé et de l'Action sociale.

Les dernières victimes du Covid-19 sont deux hommes, âgés, respectivement, de 68 et de 74 ans, qui sont décédés dimanche et ce lundi au CHU de Fann, à Dakar.

Par ailleurs, dans son communiqué quotidien sur la situation épidémiologique du pays, publié ce lundi, le ministère de la Santé et de l'Action sociale signale dix nouveaux cas de coronavirus, soit cinq cas contacts et cinq cas issus de la transmission communautaire, et quinze guérisons.

Ainsi, à ce jour, le Sénégal a enregistré, au total, 377 cas de coronavirus, 235 guérisons, cinq décès, 01 évacué, et 136 encore sous traitement.

