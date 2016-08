Gabon : Une élection majoritaire à un tour pour départager dix candidats

27 Août 2016

Politique-Gabon-Présidentielle

LIBREVILLE, 27 août (Infosplusgabon) - Au total dix candidats vont solliciter les suffrages de près de 630 000 électeurs inscrits sur les listes électorales ce samedi à travers le pays lors d’un scrutin majoritaire à un tour. Les premiers résultats sont attendus en début de semaine.

Le Gabon avait introduit le multipartisme en 1990 avec une élection à deux tours et au cours de ses années au pouvoir, l’ancien président Omar Bongo Ondimba avait toujours remporté la présidentielle au premier tour grâce au truchement habile de l’électorat dans les petites et moyennes villes qui étaient toujours acquises à sa cause.

Cette savante alchimie ne pouvant résister à la montée en puissance des leaders de l’ opposition, le chef de l’Etat modifia la Constitution en 2003 afin d’asseoir une élection à un tour qui, selon les autorités, auraient pour but de réduire les fortes dépenses liées aux élections.

Mais en réalité, cette modification ne permettrait pas aux candidats de l’opposition de créer des alliances au second tour pour remporter l’élection présidentielle.

Si le principe de l’élection au suffrage universel fait aujourd’hui l’unanimité dans les démocraties représentatives, il n’en va pas de même pour le choix du mode de scrutin. Ce dernier apparaît comme un savant mélange où interviennent notamment l’histoire politique nationale, les besoins de représentativité au Sénat ou à l’Assemblée Nationale.

L’expérience des scrutins majoritaires qui consiste à attribuer un siège (scrutin uninominal) ou plusieurs sièges (scrutin plurinominal) à celui ou ceux qui ont obtenu le plus de voix, n’a pas encore fait école au Gabon.

Par contre, dans le scrutin uninominal à un tour celui qui obtient le plus de voix remporte l’élection présidentielle quel que soit le pourcentage de voix obtenu. Cela a l’avantage de la simplicité mais aussi la source de nombreuses contestations dans l’expérience gabonaise.

Dans le scrutin uninominal à deux tours, la réussite au premier tour est conditionnée par l’obtention d’une majorité absolue des voix, avec parfois l’obligation de réunir un nombre minimal d’électeurs inscrits. Faute d’avoir atteint ce seuil, un second tour est organisé.

Au Gabon, les leaders politiques, notamment de l’opposition, souhaitent le rétablissement du scrutin à deux tours. Pour les observateurs de la vie politique du pays, un système électoral doit donner une image fidèle de la situation politique et du corps électoral ; pour les majoritaires, il vise à désigner une majorité d’élus capable de gouverner.

Le scrutin majoritaire à un tour favorise, lui, les alternances, mais entre seulement deux partis. Le scrutin majoritaire à deux tours, dispose de la souplesse de l’alternance et incite plus de partis à conclure des alliances pour le second tour.

La population gabonaise est composée de 1,8 million d’habitants pour environ 630 000 électeurs inscrits sur les listes électorales pour le scrutin du 27 août 2016.

La liste des candidats

Le 15 juillet 2016, la Commission électorale nationale autonome et permanente (CENAP) a établi la liste officielle des quatorze candidats à l'élection présidentielle d’août 2016. Cette liste a été ramenée à 10 à la suite du ralliement de quatre candidats de l’opposition derrière Jean Ping.

1-Ali Bongo Ondimba, 57 ans, candidat du Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir)

2- Jean Ping, 73 ans, candidat indépendant. Il est soutenu par la coalition de l’opposition.

3-Paul Mba Abessole, ancien candidat à l’élection présidentielle de 1993 et de 1998. Il est le président du Rassemblement pour le Gabon (RPG),

4. Pierre Claver Maganga Moussavou, président du Parti social-démocrate (PSD). Il a brigué le fauteuil présidentiel à trois reprises (1993, 1998 et 2009).

5. Raymond Ndong Sima, 61 ans, ancien Premier ministre sous l’actuel président gabonais Ali Bongo Ondimba. Candidat Indépendant.

6. Augustin Moussavou King, ancien candidat à l’élection présidentielle de 2005. Président du Parti social Gabonais. Candidat Indépendant.

7. Dieudonné Milama Mintogo, 48 ans. Candidat Indépendant.

8- Bruno Ben Moubamba : ancien candidat à l’élection de 2009. Candidat Indépendant.

9- Gérard Elaa Nguema : candidat de l’UN, tendance AMO

10- Abel Mboumbe Nzondou, 46 ans, agent municipal sans parti politique

Les candidats Guy Nzouba Ndama, Casmir Oyé Mba (candidat de l’Union nationale (UN-opposition)) , Léon Paul Ngoulakia (Indépendant), et Rolland Désiré Aba’a Minko (Indépendant) ont rejoint Jean Ping.

FIN/INFOSPLUSGABON/KLP/GABON2016

