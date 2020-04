Un soldat tunisien blessé par une mine au Centre-Ouest du pays

20 Avril 2020

Tunis, Tunisie, 20 avril (Infosplusgabon) - Un soldat tunisien a été blessé dimanche soir à la jambe par l'explosion d'une mine sur le massif montagneux de Chaâmbi, au Centre-Ouest de la Tunisie, près de la frontière avec l'Algérie.

Il a été transféré à l'hôpital pour recevoir les premiers soins nécessaires, a indiqué le porte-parole du ministère tunisien de la Défense, Mohamed Zaki, qualifiant son état de stable.

Le ministère de la Défense avait annoncé, le 7 avril dernier, dans un communiqué, que "dans le cadre de la pression sur les éléments terroristes au niveau des massifs montagneux de Kasserine, des mouvements suspects ont été décelés qui pourraient être une indication sur des préparatifs à une attaque terroriste contre les éléments de l'armée et de la sécurité ou des travailleurs dans la zone", rappelle-t-on.

"Des unités de l'armée avaient mené de grandes opérations de poursuites, accompagnées de tirs et de bombardements aériens visant les endroits supposés abriter des éléments terroristes où une cache contenant des produits chimiques destinés à la fabrication des explosifs a été découverte", avait ajouté le ministère.

Deux présumés terroristes ont été éliminés le 4 avril dans les massifs de Kasserine, rappelle-t-on.

Des groupes armés extrémistes se sont retranchés dans le passé sur le Djebel Chaâmbi, le plus haut de la Tunisie, et sur les massifs montagneux qui s'étalent le long de la frontière avec l'Algérie, servant de lieux d'entraînement et de points de départ pour des attaques qui ont fait plusieurs victimes dans les rangs de l'armée et des forces de sécurité.

