Gabon : Les électeurs gabonais invités à élire leur président de la République

Gabon-Politique-Election présidentielle du 27 août 2016

LIBREVILLE, 27 août (Infosplusgabon) - Les 630 000 électeurs gabonais se rendent aux urnes ce samedi à l’occasion de l’élection présidentielle à un tour qui permettra de départager deux principaux candidats: Ali Bongo Ondimba, président sortant, et Jean Ping, ancien président de la Commission de l’Union africaine, soutenu par une frange importante de l’opposition gabonaise.

La campagne présidentielle a officiellement été lancée le 13 août courant à minuit et prend fin ce vendredi à la même heure.

« La parole est désormais au peuple. Demain, il a rendez-vous avec son destin », écrivait vendredi, le quotidien national " l’Union" dans son éditorial.

Devant la situation de psychose entretenue depuis quelques jours à l’approche de la date de l’élection présidentielle, le chef de la mission d’observation électorale de l’Union européenne, Mariya Gabriel, a rappelé l’importance de la transparence lors de ce scrutin capital, non sans souligner dans un communiqué de presse dont la Pana a reçu une copie, que « la transparence implique également l’accès à l’information avant, pendant et après le scrutin, y compris par internet ».

Après le ralliement de Guy Nzouba Ndama (ancien président de l’Assemblée nationale et démissionnaire du Parti Gabonais (PDG-au pouvoir), de Casimir Oyé Mba, ancien Premier ministre et ancien gouverneur de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (Beac) et récemment celui de Léon Paul Ngoulakia, ancien chef des services secrets et cousin d’Ali Bongo Ondimba, l’opposition se présente renforcée et déterminée à favoriser la transition dans un pays géré sans discontinuité par la famille Bongo depuis plus de quatre décennies.

Le Gabon est peuplé de 1,8 million d’habitants dont plus de la moitié vit à Libreville, la capitale.

Le dernier scrutin avait eu lieu le 30 août 2009, après le décès du Président Omar Bongo Ondimba, avec un taux de participation de 44%, selon la Commission électorale nationale autonome et indépendante, principale institution chargée d’administrer les élections au Gabon.

