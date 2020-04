Mauritanie: il n'y a plus de cas suivi du COVID-19

19 Avril 2020

Nouakchott, Mauritanie, 19 avril (Infosplusgabon) - Plus de cas positif suivi de coronavirus (COVID-19) en Mauritanie, selon le bulletin quotidien du ministère de la Santé, donnant la situation de la pandémie mondiale dans le pays publié samedi soir.

« Le cumul des cas confirmés (quatre femmes et trois hommes) donne six guérisons et un décès.

Le nombre de personnes confinées: 752 sur l’ensemble du territoire national.

33 prélèvements ont été effectués aujourd’hui sur des individus qui étaient en quarantaine à Nouakchott », signale le bulletin du ministère de la Santé.

Par ailleurs, le gouvernement « a réceptionné des équipements et du matériel de désinfection à la suite de deux marchés lancés par le ministère de la Santé » dans le cadre de la lutte contre la pandémie mondiale du coronavirus (COVID-19).

