Décès d'un ministre guinéen du coronavirus

19 Avril 2020

Conakry, Guinée, 19 avril (Infosplusgabon) - Le ministre-secrétaire général du gouvernement guinéen, Sékou Kourouma, s’est éteint dans la nuit de samedi à dimanche au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Donka où il était en soins intensifs en salle de réanimation, a-t-on appris de source bien informée.

Le haut fonctionnaire, qui avait personnellement écrit, il y a une dizaine de jours, sur sa page Facebook qu’il a été testé positif au coronavirus, avait rejoint ses homologues des Travaux publics, Moustapha Naïté, et celui de la Sécurité et de la protection civile, Albert Damatang Camara, qui avaient eux aussi déclaré avoir contracté la maladie.

Agé d’environ 60 ans, l’ancien ministre de la Fonction publique et ex-Haut-Commissaire à la réforme de l’Etat est décédé du covid-19 24 heures après le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Me Amadou Salif Kébé, mort également en salle de réanimation à Donka vendredi matin.

Depuis le premier cas décelé, le 12 mars dernier, la Guinée a officiellement enregistré quatre décès, constatés par l’’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS) qui a fait état d’un total de 518 cas pour 65 guéris dans sa publication quotidienne.

En présidant, mercredi, une réunion au palais, le Président Alpha Condé a exprimé sa colère et sa déception à cause de la multiplication des cas positifs enregistrés quotidiennement.

Le chef de l’Etat, qui préside régulièrement des réunions de mise au point et d’information, a dit à ses interlocuteurs de l’ANSS et du ministère de la Santé publique qu’il n’a pas été suivi quand il a demandé au début d’élargir l’équipe des médecins et autres techniciens devant travailler à annihiler le covid-19.

Il a assuré qu’au rythme de la progression de la maladie, le pays risque de connaître la même situation que lors du passage de l’épidémie à virus Ebola qui a fait 2.500 morts entre 2012 et 2015.

Selon lui, citant les experts internationaux, la Guinée a tous les atouts pour vaincre le covid-19 après le passage de l’épidémie Ebola que les médecins ont véritablement prise en charge.

Le port obligatoire du masque ou de la bavette est devenu obligatoire dans le pays depuis samedi sur une récente décision du Président Condé qui a demandé aux entreprises locales, spécialisées dans la confection de masques et de bavettes, de se mettre au travail, afin que ses compatriotes puissent s’en procurer rapidement au prix abordable de 2.500 francs guinéens, soit environ 200 francs CFA.

Tout contrevenant au port du masque sera puni d’une taxe de désobéissance civile de 30.000 francs guinéens (environ 2.000 francs CFA).

En raison de la gravité et de la progression de la maladie, la prise de mesures additionnelles, jusqu’au 15 mai, est devenue indispensable, voire obligatoire, a assuré récemment le gouvernement.

On rappelle qu’un test de dépistage, effectué en mars dernier, a établi que le chef de l’Etat et plusieurs de ses collaborateurs directs avaient été testés négatifs.

En revanche, d’autres fonctionnaires de la Présidence ont été testés positifs au covid-19 et placés sous traitement médical.

